La Secretaría de Hacienda confirmó que procedió con la liberación parcial de las cuentas bancarias vinculadas al exfuncionario del gobierno de Sinaloa, Rubén Rocha, en estricto cumplimiento de un mandato judicial.

De acuerdo con la información oficial, esta determinación se ejecutó en el marco de un procedimiento legal promovido por el interesado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia que concedió una suspensión provisional para garantizar el acceso a ministraciones futuras derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez.

#ÚLTIMAHORA | ¡Indignación y sospechas de impunidad!



El @SATMX confirmó la liberación parcial de cuentas bancarias del narcogobernador @rochamoya_.



El cambio se suscitó por mandato de un tribunal administrativo, permitiéndole cobrar pensiones del @ISSSTE_mx, @Tu_IMSS y la UAS,… pic.twitter.com/Q4JPco0EEr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 13, 2026

Alcance de la resolución emitida por el tribunal administrativo

La resolución jurídica fue dictada por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, en la cual se delimita con precisión el origen de los fondos que pueden ser retirados.

El fallo establece que podrá disponer únicamente de las ministraciones provenientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

🚨 La UIF descongela las cuentas del narcogobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya



Por orden de una sala regional del Tribunal de Justicia Administrativa se desbloqueó dos cuentas donde el morenista cobra tres pensiones



Se sabe protegido, así la impunidad en la 4T



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La autoridad jurisdiccional fundamentó esta autorización en que dichos ingresos constituyen recursos protegidos constitucionalmente por el principio de inembargabilidad de las pensiones.

El resto de los activos financieros permanece bajo restricción

A pesar de esta apertura para recibir sus prestaciones, la dependencia federal aclaró que la orden judicial no le permite usar sus cuentas bancarias con total libertad.

Por ello, cualquier otro dinero que no provenga de las instituciones de salud y educativas señaladas, así como cualquier otro trámite o movimiento financiero adicional, permanece completamente bloqueado y sujeto a las restricciones vigentes dentro de su proceso legal.