A 6 meses de la acusación de EU contra 10 funcionarios de Sinaloa: ¿Qué ha pasado con Rocha Moya y los implicados? - VIDEO
Ya pasaron seis meses desde que Estados Unidos hizo las graves acusaciones en contra de 10 funcionarios de Sinaloa; ¿qué ha pasado hasta ahora con Rocha Moya y todos los demás?
A medio año de que la justicia estadounidense señalara a 10 funcionarios sinaloenses, entre ellos Rocha Moya, por nexos con el narcotráfico, el caso avanza sin sanciones en México:
- El gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia indefinida y permanece fuera de la luz pública. El senador Enrique Inzunza se ausentó del Congreso y dejó de forma simbólica la bancada de Morena.
- El exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, se entregaron en mayo a autoridades estadounidenses para buscar acuerdos de colaboración.
- Los otros seis señalados, incluyendo al exvicefiscal Dámaso Castro y al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, solo dejaron sus cargos y se desconoce su paradero.