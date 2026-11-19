Durante una sesión del Congreso de Zacatecas, un líder de agricultores que exigía ayuda a los legisladores recriminó que un diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) estuviera más atento a su teléfono celular en lugar de escuchar sus demandas.

Líder campesino reclama a diputado del PRD por usar el celular en sesión

El penoso momento sucedió el martes 17 de noviembre de 2026, cuando el líder campesino Alberto de Santiago estaba en tribuna hablando, pero reclamó que no les pusieran atención. Incluso se dirigió directamente al diputado Eleuterio Ramos Leal para que abandonara la sala.

"HÁGAME EL FAVOR DE SALIRSE A LA CHINGADA": cátedra de dignidad de un campesino a un diputado 🤠🚜📱



En el Congreso de Zacatecas se vivió un duelo desigual: por un lado, más de 50 productores peleando por no perder 7 pesos por cada kilo de frijol; por el otro, un diputado… pic.twitter.com/Cl7FRqFgWH — Eolo Pacheco 🇲🇽 (@eolopacheco) November 19, 2026

“Señor: si es muy importante lo que está viendo en el celular, hágame el favor de salirse a la chingada, porque me está faltando el respeto a mí y a mis compañeros”, afirmó el productor de frijol.

Ante ello, Ramos Leal puso su teléfono celular en la mesa frente a su curul y comenzó a prestar atención a las declaraciones del líder campesino zacatecano.

¿Qué exigen los productores de frijol en el Congreso de Zacatecas?

Los productores de frijol entraron al Congreso de Zacatecas para exigir un pago justo por cada kilogramo de producto, ya que solicitan un precio de 27 pesos para evitar pérdidas, en lugar de los 20 pesos propuestos actualmente. También piden que el gobierno federal aumente el volumen de recepción de la leguminosa en los centros de acopio hasta 15 toneladas por agricultor.

¿Quién es Eleuterio Ramos Leal, diputado señalado por agricultores?

Eleuterio Ramos Leal es diputado local de Zacatecas por el Partido de la Revolución Democrática. Tomó posesión el 7 de septiembre de 2024.

De 2021 a 2024 fue presidente municipal de Valparaíso.

Cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas.