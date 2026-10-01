“Exigimos justicia": Desaparecen 15 personas cada mes en Zacatecas durante 2026

Los datos oficiales en Zacatecas reportan que cada mes, durante enero a agosto de 2026, 15 personas están desaparecidas.

Las cifras de la crisis: más de 120 desaparecidos en Zacatecas durante 2026

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene la cifra de 15.1 personas cada mes en los primeros ocho meses de 2026. La plataforma reporta 121 casos de personas desaparecidas y no localizadas en el mismo lapso de este año.

Durante 2021 a 2025, 2 mil 136 personas están reportadas como desaparecidas en Zacatecas. Al respecto, colectivos buscadores consideran que esta situación es preocupante, ya que las cifras de personas desaparecidas son una tendencia que se replica en el resto de estados del país.

Exigen justicia: la postura de los colectivos de madres buscadoras

“Que nos hagan justicia, exijo justicia para todas las familias de México, porque no nada más de Zacatecas sino todas las personas de nuestro país estamos viviendo eso tan triste y tan lamentable: a ninguno de nuestros hijos se le encuentra”, afirmó Marina Torres Reyes, madre buscadora.

La misma activista refirió que ellas son quienes realizan varias partes principales de las investigaciones, pero las autoridades “lamentablemente ellos no investigaron” ninguna línea de investigación que les ofrecieron.

Qué propone la nueva ley de búsqueda de personas aprobada en Zacatecas

Mientras tanto, el gobierno de Zacatecas aseguró que la legislatura estatal aprobó una nueva ley en materia de desaparición y búsqueda de personas, con lo que buscan fortalecer las acciones para localizar a las víctimas de este delito que no para de crecer durante el gobierno de David Monreal.

Con información de Gerardo Carrillo.