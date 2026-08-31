VIDEO| Macabro hallazgo en la Cuauhtémoc: Localizan cuerpo embolsado y en descomposición en la colonia Morelos, CDMX

Trágica mañana en la CDMX. En las primeras horas de este 31 de agosto 2026 se reportó el hallazgo de un cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, en calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Los primeros informes indican que el cadáver fue localizado envuelto en una bolsa y abandonado a un costado del número 61 de la calle Mecánicos. Al parecer la víctima ya se encontraba en estado de descomposición, ya que se percibe un fuerte olor en la zona.

Elementos de la Fiscalía y de la policía capitalina acudieron al lugar de los hechos para acordonar la zona y trabajar en las primeras diligencias para descubrir lo qué pasó.

Identidad y causa de muerte: Lo que se sabe del hallazgo en la colonia Morelos

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han revelado información sobre la identidad del hombre. Además, serán los especialistas quienes determinen el tiempo que llevaba sin vida, así como las causas de muerte.

La circulación no se encuentra afectada; sin embargo, se recomienda a las y los automovilistas manejar con precaución cerca de la zona de los hechos.