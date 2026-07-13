Hallan cuerpo en una cisterna y pelea familiar termina con seis lesionados en la ZMG

La madrugada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) tuvo diferentes hechos que movilizaron a la policía y servicios de emergencia, debido a que hubo personas heridas y el hallazgo de un cuerpo; esto es todo lo que ocurrió las primeras horas de este lunes 13 de julio 2026.

En la colonia Rancho Nuevo en Guadalajara, seis personas resultaron lesionadas luego de una pelea familiar. Presuntamente, todo comenzó cuando festejaban un cumpleaños, algunos de los asistentes discutieron y esto culminó en agresiones físicas.

Uno de los afectados presentó una herida en la cabeza que le hicieron con un machete, mientras que otros tres heridos acudieron por sus propios medios a hospitales, pero más tarde firmaron desistimiento médico.

ZMG de terror: Encuentran cuerpo flotando en una cisterna

Un hombre pidió el apoyo de las autoridades luego de encontrar el cuerpo de un individuo flotando en la cisterna de un domicilio ubicado en la colonia Loma Bonita Ejidal, de Zapopan.

El hijo de los dueños acudió a la casa para sacar un auto y en ese momento realizó el hallazgo, ya que la cisterna estaba abierta. Bomberos sacaron al fallecido de aproximadamente 25 años y personal forense se encargará de identificar a la víctima.

Fuerte choque en Guadalajara deja una mujer lesionada

Una camioneta y un auto particular chocaron en la colonia Mezquitan Country, en Guadalajara. Según testigos, uno de los automovilistas no habría respetado la luz roja del semáforo.

Presuntamente, el conductor de la camioneta se encontraba en estado inconveniente y la mujer que estaba en el auto particular tuvo que ser atendida por paramédicos, pues presentaba múltiples golpes.

🔴#IMPORTANTE Fuerte ch0qu3 se registró sobre Ávila Camacho y Enrique Díaz de León en la Col. Mezquitan Country en Guadalajara; una mujer resultó l3s10nad4.#SomosTestigos🚨



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/kfVQxwkakg — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 13, 2026

Otro accidente automovilístico moviliza a policías en Zapopan

La madrugada en la ZMG tuvo otro accidente; ocurrió en la Avenida Universidad de Zapopan, donde el auto en el que viajaban tres mujeres perdió el control y se impactó contra la barda de una cementera.

Aparentemente, circulaban a exceso de velocidad y, a pesar de lo aparatoso, las tripulantes solo resultaron con golpes leves, por lo que fueron auxiliadas por paramédicos.

Ataque armado deja un lesionado: ¿Dónde ocurrió?

En Zapopan, un hombre fue víctima de un ataque armado cuando se encontraba en un cruce de la colonia Jardines del Vergel. Paramédicos llevaron al sujeto de 32 años a un hospital; sin embargo, en el lugar de los hechos no se encontró ningún indicio del ataque.

Por otra parte, en un nosocomio de Tlaquepaque, otro joven arribó después de que le dispararan, esta agresión habría ocurrido en Tonalá.

