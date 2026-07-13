Asesinan a un hombre a balazos en la colonia Nueva Atzacoalco, Gustavo A. Madero, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un violento ataque directo con armas de fuego cobró la vida de un peatón al norte de la ciudad, movilizando a los sectores policiales. Asimismo, la policía capitalina blindó el Paseo de la Reforma tras el retiro definitivo de la afición futbolera en una noche marcada por intensas lluvias.

Ejecutan a balazos a un hombre en calles de la colonia Nueva Atzacoalco

Una intensa movilización policial se registró en la alcaldía Gustavo A. Madero tras el asesinato a balazos de un hombre en las inmediaciones de la colonia Nueva Atzacoalco. Los hechos ocurrió de manera específica sobre la calle 314, en su cruce con la calle 323, una zona reportada como de baja iluminación.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima caminaba por la vía pública cuando un sujeto desconocido se le aproximó y, sin mediar palabra, le disparó a quemarropa en repetidas ocasiones. Mientras el agresor escapaba a toda prisa entre las calles, el hombre cayó malherido en el pavimento, quedando su cuerpo entre dos vehículos estacionados. Vecinos que escucharon el estruendo de las detonaciones llamaron de inmediato al número de emergencias 911.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Un hombre fue asesinado a balazos mientras caminaba por calles de la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la #CDMX



De acuerdo con los primeros reportes, habría sido un ataque directo; el agresor escapó y, hasta el momento, no… pic.twitter.com/yzFxsOKQVm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 13, 2026

Al sitio arribaron paramédicos y rescatistas para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de los impactos. Policías de los sectores Pradera y Tepeyac delimitaron un amplio perímetro para preservar la escena y alejar a los curiosos. Por su parte, peritos de la Fiscalía capitalina levantaron los indicios balísticos y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense bajo la principal hipótesis de un ataque directo, sin que hasta el momento se reporten detenidos.

Resguardan el Ángel de la Independencia tras el retiro de la afición mexicana

En el corazón de la capital, el panorama dio un giro total durante la madrugada. Tras culminar las aglomeraciones de los aficionados al fútbol que se dieron cita en el Ángel de la Independencia para despedir y festejar la participación de la Selección Mexicana en la justa deportiva, la zona quedó completamente despejada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo preventivo de resguardo a su llegada. Los uniformados se colocaron en filas sobre las escalinatas de la columna y en las banquetas de la glorieta para evitar que más personas intentaran aproximarse o pernoctar en el monumento. Gracias al repliegue ordenado de los seguidores, la circulación vehicular tanto en los carriles centrales como laterales del Paseo de la Reforma quedó totalmente abierta y normalizada.

Diluvio dominical activa alertas meteorológicas en las 16 alcaldías de la CDMX

El clima también fue factor clave en la actividad nocturna de la metrópoli debido a un domingo sumamente lluvioso. Durante la tarde y parte de la noche, las autoridades de la Ciudad de México emitieron Alerta Naranja para seis demarcaciones: Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Para las 10 alcaldías restantes se mantuvo activa la Alerta Amarilla, registrándose el periodo más crítico entre las 16:35 y las 22:00 horas.

Las fuertes precipitaciones dejaron severos encharcamientos, acumulación de agua y pavimento mojado en distintas arterias viales de la capital. Ya entrada la madrugada, los sistemas de monitoreo y radares meteorológicos reportaron una disminución gradual en la intensidad del temporal, manteniéndose únicamente lluvias débiles y chubascos aislados sobre la cuenca del Valle de México.