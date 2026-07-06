Maltratos y falta de permisos: Rescatan a 81 jóvenes de dos anexos de adicciones en Jalisco

En dos operativos distintos en Zapopan, Jalisco, las autoridades rescataron a al menos 81 personas de centros de rehabilitación, conocidos como anexos, que no contaban con los permisos correspondientes y donde los pacientes de adicción sufrían maltratos.

Primer caso: malas condiciones en la colonia San Juan de Ocotán

El primer caso fue en la colonia San Juan de Ocotán, donde la Fiscalía de Jalisco atendió una denuncia anónima, la cual detallaba las malas condiciones de los internos.

Al llegar, las autoridades encontraron a 59 hombres y un menor albergados en el lugar. Los afectados dijeron que los castigaban obligándolos a permanecer de pie mirando a la pared durante días. Además, señalaron que recibían raciones mínimas de comida y dormían en el suelo.

Las autoridades judiciales descartaron que alguno de los internos contara con una denuncia por desaparición o con una orden de aprehensión. Debido al rechazo de los internos a permanecer en el anexo, las autoridades procedieron a devolverlos a sus familias para garantizar su protección inmediata.

Segunda clausura: irregularidades detectadas en anexo en El Potrero

En otro operativo relacionado, el ayuntamiento de Zapopan clausuró un anexo en la colonia El Potrero tras detectar hacinamiento, presencia excesiva de fauna nociva y falta de licencias y permisos.

Según el reporte municipal y ministerial, en ese sitio localizaron 21 internos: 17 hombres y 4 mujeres, quienes tampoco contaban con órdenes de aprehensión ni reportes de desaparición. Autoridades señalaron que el anexo operaba sin los permisos requeridos, por lo que procedieron al cierre administrativo y a las acciones legales que correspondan.

En declaraciones a Azteca Noticias, Ameyali Nova, consejera en adicciones, relató que las autoridades le notificaron que no tenía autorizaciones: “Que yo me normalizara, pagara la multa y podía seguir funcionando. Nada más realizando los trámites correspondientes. Que eran esos detalles los que me hacían falta, porque no habían maltratos, no había golpes." La Fiscalía mantiene las investigaciones para confirmar responsabilidades y determinar sanciones.

En este contexto, cabe recordar un incidente previo: seis internos habían escapado de otro centro y dos de ellos cayeron a una barranca en Zapopan.

