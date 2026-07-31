Descubren a “intrusa” con Betelgeuse; esta estrella resultó ser su compañera en la constelación de Orión

Científicos de la NASA y el Observatorio Europeo Austral confirmaron la existencia de una estrella compañera de Betelgeuse, el astro rojo ubicado en la constelación de Orión que ocultó durante siglos a una segunda "intrusa" en su órbita. Antes de que terminara julio, los investigadores lograron fotografiar a Siwarha —que se traduce como "su brazalete o pulsera", haciendo referencia a la mano del gigante— que explica los apagones repentinos en la luz de Alpha Orionis.

Gracias al poder combinado de los telescopios Hubble y VLT desde la Tierra y el espacio, ahora sabemos sobre la estrella secundaria que atraviesa la atmósfera exterior del astro principal y levanta una inmensa ola de gas y polvo que oscurece la vista de Betelgeuse desde nuestro planeta.

Con la ayuda de telescopios gigantes, astrónomos descubren a la pareja secreta de la Betelgeuse.|ESO/M. Montargès et al. Background: N. Rissinger

¿Cómo descubrieron a Siwarha, la estrella compañera de Betelgeuse?

El equipo liderado por el astrónomo Miguel Montargès capturó la imagen más nítida de Betelgeuse B en una hazaña que marca el fin de una búsqueda centenaria en el campo de la astronomía; pues los expertos creyeron durante años que el gigante rojo habitaba en soledad. Hoy, las nuevas fotografías revelan a su compañera estelar masiva, con un tamaño que supera hasta tres veces la masa de nuestro propio Sol.

La investigadora Andrea Dupree señaló que la estrella intrusa crea un efecto de onda, similar al rastro de un barco sobre el agua en una interacción que transforma por completo la manera de entender a los astros masivos. Ahora los expertos esperan observar el próximo cruce de la pareja estelar en 2027 para recolectar más datos.

El Hubble de la NASA ayuda a detectar la “estela” de la esquiva estrella compañera de Betelgeuse que orbita en sentido horario.|NASA, ESA, Elizabeth Wheatley (STScI); Ciencia: Andrea Dupree (CfA)

¿Por qué Betelgeuse perdía su brillo cada cierto tiempo?

A finales de 2019, la supergigante roja perdió el 60 por ciento de su brillo habitual, y el evento causó asombro mundial desatando rumores sobre una inminente explosión de supernova. Los telescopios descubrieron después una colosal nube de polvo frente al astro, en ese momento causada de la expulsión de material, explicación que permaneció como un absoluto secreto para la ciencia.

Pero la confirmación de la compañera estelar explicó que Siwarha agita la atmósfera y provoca estas inmensas erupciones de materia. Este conocimiento cambia la observación astronómica y permite anticipar el comportamiento del gigante rojo.

Betelgeuse es una estrella supergigante roja con un distintivo tono rojo anaranjado.|NASA/ESTÉREO/HI y ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin.

Para los próximos años, los astrónomos mantendrán sus instrumentos fijos en Orión para estudiar la evolución conjunta de ambos cuerpos.

Todo lo que se sabe de Betelgeuse

Betelgeuse domina el firmamento con su característico tono rojo anaranjado, y su edad alcanza apenas los 10 millones de años, una cifra pequeña frente a la vida de nuestro Sol. Sin embargo, su masa colosal acelera el consumo de su energía interna. Y si este astro ocupara el centro de nuestro sistema solar, su superficie devoraría a todos los planetas hasta llegar a Júpiter.

La inmensidad de esta estrella permite a los humanos contemplar su belleza a simple vista desde cualquier jardín, y su estudio constante nutre la imaginación y la cultura popular desde las antiguas civilizaciones. Los especialistas confirman que su final ocurrirá con una explosión brillante, y descartan riesgos para la Tierra, aunque tardará aún unos 100 mil años en iluminar el cielo terrestre.