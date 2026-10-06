Descubren un nuevo “planeta Fénix” que podría haber nacido de las cenizas de su estrella

Como un fénix que renace de sus propias cenizas, astrónomos dieron a conocer un nuevo hallazgo del sistema planetario: un posible planeta que podría ser el primero de una nueva generación de astros formados a partir de los restos de una estrella muerta.

El descubrimiento fue realizado alrededor de una enana blanca, un remanente estelar que queda cuando una estrella agota su combustible. Fue a partir de aquí, donde los investigadores de Reino Unido describieron lo que podría ser el primer exoplaneta “Fénix”.

Esto se sabe del primer “planeta Fénix”

En la investigación, liderada por astrónomos de la Universidad de Warwick, en Reino Unido, se analizó la composición química de la enana blanca HS 0209+0832, donde se hallaron cantidades altas de elementos como niobio, cobre y zinc.

Este tipo de elementos químicos suelen encontrarse durante la etapa final de vida de una estrella. Pero a la par, datos del telescopio espacial TESS mostraron una señal que se repite cada 4.4 días, compatible con un planeta parecido al tamaño de Júpiter orbitando muy cerca de la enana blanca.

🔥⚪️ A Rare "Phoenix" Planet Astronomers have announced the discovery of a rare "Phoenix" planet candidate orbiting the white dwarf star HS 0209+0832, marking the first time a "second-generation" planet has ever been detected around a dead white dwarf. https://t.co/qqwqSTthqj https://t.co/TOS6CfGNEm — Carolyn K Walker (@CarolynKWalker1) October 6, 2026

Por lo que todo indica que el material expulsado por esa estrella muerta aparentemente terminó formando un nuevo disco de materia, y de ahí se habría formado este planeta, aunque se le considera de segunda generación.

Es decir, que no se formó a partir del disco de material en movimiento que rodea a una estrella recién nacida, como ocurrió con la Tierra y otros planetas de primera generación, los cuales sí forman parte del sistema solar.

¿En dónde se localiza el exoplaneta “Fénix”?

El sistema se encuentra a unos 250 años luz de la Tierra, cerca de la constelación de Cetus, y se trataría de un gigante gaseoso que completa una vuelta alrededor de su estrella cada 4.4 días.

Además, se encuentra a una distancia extremadamente corta de la enana blanca, apenas cerca del 4% de la distancia que separa a la Tierra del Sol.

Por ello, los astrónomos señalan que aunque el planeta recién descubierto no es un lugar adecuado para la vida, otro planeta de segunda generación potencialmente podría ser habitable, dependiendo de su cercanía con la enana blanca.

¿Qué es un exoplaneta?

Normalmente, los planetas nacen alrededor de estrellas jóvenes, a partir del material que queda girando a su alrededor; así fue como se formaron la Tierra y los demás astros del Sistema Solar.

Pero este caso sería diferente, pues los investigadores creen que cuando la estrella murió, expulsó una gran cantidad de material al espacio.

Parte de ese material pudo quedar atrapado y formar un nuevo disco alrededor de la enana blanca, y con el tiempo, ese material habría comenzado a juntarse hasta formar un planeta.

No obstante, su cercanía con la enana blanca hace que reciba una enorme cantidad de radiación, lo que explica por qué pudieron detectar los elementos extraños alrededor de la estrella.

