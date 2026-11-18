El intenso clima que predomina en México no cede, y aunque en varios lugares se esperan altas temperaturas, en otros las heladas no van a perdonar, así que si vives en estos TRES estados, te recomendamos sacar las cobijas.

Estados de México que amanecerán con temperaturas mínimas HOY 19 de noviembre

¡Atención! Aunque algunos estados estarán a cero grados, algunas zonas tendrán temperaturas mínimas, se trata de las zonas serranas de Chihuahua, Durango y Baja California, en las que se esperan mínimas de -5°C a 0 grados.

Las zonas montañosas de los siguientes estados también rondarán de los cero a cinco grados, estas son:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Toma nota de los estados donde se prevén las #Temperaturas más bajas para la mañana del jueves 19 de noviembre. En la imagen la información pic.twitter.com/YanBZvyIQI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 19, 2026

10 recomendaciones para protegerte del frío y evitar enfermedades

Estas son 10 recomendaciones para cuidarte y proteger a tu familia:

1. Abrígate por capas: Utiliza varias prendas de ropa en lugar de una sola muy gruesa. Puedes quitarte o ponerte alguna dependiendo de la temperatura del lugar donde estés.

2. Consume bebidas calientes: Toma café, té, infusiones o caldos para mantenerte confortable y ayudar a conservar el calor corporal.

3. Incluye alimentos ricos en vitamina C: Consume frutas y verduras como naranja, limón, guayaba, fresas, brócoli y pimientos para complementar tu alimentación.

4. Mantente hidratado: Aunque tengas menos sed durante el frío, continúa tomando suficiente agua. Preferentemente, consúmela al tiempo.

5. Cubre tu nariz y boca al salir: Antes de exponerte al aire frío, utiliza una bufanda o alguna prenda que proteja estas zonas del contacto directo con el viento.

6. Evita los cambios bruscos de temperatura: Procura no pasar repentinamente de espacios muy calientes a lugares con temperaturas bajas. Haz las transiciones de manera gradual.

7. Utiliza la calefacción con precaución: Si tienes calefactor, evita mantener temperaturas demasiado elevadas. Busca que la diferencia entre el interior y el exterior no sea tan marcada.

8. Protege especialmente a niñas y niños pequeños: Presta atención a los menores de cinco años, procura que estén bien abrigados y evita exponerlos innecesariamente al frío.

9. Cuida a las personas adultas mayores: Ayúdales a mantenerse abrigadas, verifica que sus espacios sean cálidos y asegúrate de que tengan acceso a bebidas y alimentos.

10. Ayuda a quienes no tienen dónde resguardarse: Si identificas a personas en situación de calle expuestas a las bajas temperaturas, procura orientarlas para que reciban abrigo y atención de las autoridades o servicios de emergencia.