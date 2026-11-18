El intenso clima que predomina en México no cede, y aunque en varios lugares se esperan altas temperaturas, en otros las heladas no van a perdonar, así que si vives en estos TRES estados, te recomendamos sacar las cobijas.
Estados de México que amanecerán con temperaturas mínimas HOY 19 de noviembre
¡Atención! Aunque algunos estados estarán a cero grados, algunas zonas tendrán temperaturas mínimas, se trata de las zonas serranas de Chihuahua, Durango y Baja California, en las que se esperan mínimas de -5°C a 0 grados.
Las zonas montañosas de los siguientes estados también rondarán de los cero a cinco grados, estas son:
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
10 recomendaciones para protegerte del frío y evitar enfermedades
Estas son 10 recomendaciones para cuidarte y proteger a tu familia:
1. Abrígate por capas: Utiliza varias prendas de ropa en lugar de una sola muy gruesa. Puedes quitarte o ponerte alguna dependiendo de la temperatura del lugar donde estés.
2. Consume bebidas calientes: Toma café, té, infusiones o caldos para mantenerte confortable y ayudar a conservar el calor corporal.
3. Incluye alimentos ricos en vitamina C: Consume frutas y verduras como naranja, limón, guayaba, fresas, brócoli y pimientos para complementar tu alimentación.
4. Mantente hidratado: Aunque tengas menos sed durante el frío, continúa tomando suficiente agua. Preferentemente, consúmela al tiempo.
5. Cubre tu nariz y boca al salir: Antes de exponerte al aire frío, utiliza una bufanda o alguna prenda que proteja estas zonas del contacto directo con el viento.
6. Evita los cambios bruscos de temperatura: Procura no pasar repentinamente de espacios muy calientes a lugares con temperaturas bajas. Haz las transiciones de manera gradual.
7. Utiliza la calefacción con precaución: Si tienes calefactor, evita mantener temperaturas demasiado elevadas. Busca que la diferencia entre el interior y el exterior no sea tan marcada.
8. Protege especialmente a niñas y niños pequeños: Presta atención a los menores de cinco años, procura que estén bien abrigados y evita exponerlos innecesariamente al frío.
9. Cuida a las personas adultas mayores: Ayúdales a mantenerse abrigadas, verifica que sus espacios sean cálidos y asegúrate de que tengan acceso a bebidas y alimentos.
10. Ayuda a quienes no tienen dónde resguardarse: Si identificas a personas en situación de calle expuestas a las bajas temperaturas, procura orientarlas para que reciban abrigo y atención de las autoridades o servicios de emergencia.