¡El Cinturón de Fuego se activa! Un fuerte terremoto de 7.1 sacudió al suroeste de Tual, Indonesia, este lunes 16 de noviembre.

Aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una magnitud de 6.6, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) informó que el movimiento alcanzó una magnitud de 7.1.

De acuerdo con la agencia indonesia, el epicentro se localizó en el mar, a unos 130 kilómetros al suroeste de las islas Molucas, cerca del Mar Banda, con una profundidad de 115 kilómetros.

¿Dónde se sintió el fuerte terremoto de Indonesia?

El terremoto se percibió en distintas localidades del este de Indonesia, principalmente en las regiones de Molucas y Papúa.

Según el reporte de la BMKG, las siguientes zonas registraron una i ntensidad de III en la escala de Mercalli modificada:

Saumlaki, Tiakur y Dobo.

Sorong y Manokwari.

Manokwari del Sur y Bintuni.

Tual, Fakfak y Kaimana.

Mientras tanto, en Nabire y Serui se reportó una intensidad de II, lo que significa que el movimiento fue percibido de manera más débil.

Debido a que la intensidad no fue fuerte, las autoridades no confirmaron daños materiales ni personas lesionadas.

Notable quake, preliminary info: M 6.6 - 151 km WSW of Tual, Indonesia https://t.co/IbAmC8ZdMD — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) November 16, 2026

¿Hay alerta de tsunami tras el terremoto en Indonesia?

Tras el fuerte movimiento, el Sistema de Alerta de Tsunamis de México (SIAT-MAC) activó sus protocolos de vigilancia para evaluar posibles riesgos.

Sin embargo, el organismo descartó riesgo de tsunami para las costas mexicanas, por lo que no se esperan afectaciones relacionadas con este temblor en México.

¿Por qué tiembla tanto en Indonesia?

Indonesia se encuentra dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región donde se concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo.

A esto se suma que, varias placas tectónicas se encuentran en constante movimiento. Cuando chocan o una se hunde debajo de otra, se acumula energía que puede liberarse en forma de terremotos.

Por esta razón, Indonesia registra sismos frecuentes, algunos de gran magnitud, especialmente en las zonas cercanas a sus islas y costas.