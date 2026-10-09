Desastres naturales

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Esto sabemos sobre daños tras sismo magnitud 7.2 en Panamá
Un sismo de magnitud 7.2. sacudió Pitaloza Arriba, Panamá, a 33 kilómetros de profundidad, encendiendo las alertas en toda la región centroamericana.
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VIDEO: Momentos exactos del terremoto de magnitud 7.2 en Panamá; edificios se sacuden y el agua se desborda
El movimiento telúrico provocó momentos de tensión; imágenes muestran edificios en movimiento, personas que corren para ponerse a salvo y daños en estructuras.
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Así quedó la Catedral de San Juan Bautista tras sismo
¡Imágenes impactantes! Terremoto en Panamá deja importantes daños a la emblemática Catedral de San Juan Bautista en Penonomé.
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EN VIVO: "Isaías" se convierte en "huracán mayor" junto con "Simón"; suspenden clases en estos municipios
Huracán “Isaías” se intensificó rápidamente; mientras “Simon” podría alcanzar la categoría 4 antes de aproximarse a las costas del Pacífico mexicano.
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IMPACTANTES VIDEOS: Declaran zona de desastre en Chile tras brutal aluvión; hay lesionados y damnificados
El presidente José Antonio Kast anunció la declaración de zona de catástrofe en el sector de Chile afectado por el aluvión.
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¡Inundaciones y coches bajo el agua! Así luce Acapulco tras el paso de “Simon”
Las fuertes lluvias dejan calles inundadas, coches bajo el agua y deslaves en Acapulco. Autoridades instalan refugios temporales y cierran puertos ante los riesgos.
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Bangkok bajo el agua: evacúan a miles por inundaciones tras lluvias torrenciales
Tremenda granizada en Chihuahua: reportan cristales rotos de varios autos y dos lesionados
Deslave y sismo el mismo día: Revelan impactantes FOTOS de Nepal antes y después de la tragedia
FOTOS: Las impresionantes imágenes del volcán de Fuego que mantiene en alerta a Guatemala; piden seguir recomendaciones
IMPRESIONANTES FOTOS: Indios Verdes colapsa, paradero queda bajo el agua tras fuertes lluvias en CDMX
Incendios en Canadá: Humo pone en riesgo a millones de personas y animales
Venezuela: 10 días después de la tragedia
Escombros y desolación en La Guaira, la ciudad más afectada por los terremotos en Venezuela