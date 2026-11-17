Este martes 17 de noviembre de 2026, mantente al tanto del estado de las carreteras y autopistas de México para que puedas tomar previsiones y planear mejor tus traslados por el país.
En Azteca Noticias te presentamos este monitoreo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.
Bloqueos en carreteras hoy 17 de noviembre de 2026
Así va la México Querétaro y la México Cuernavaca
Hay labores de mantenimiento en el tramo del kilómetro 158 al 148 de la autopista México-Querétaro, en dirección CDMX, por lo que hay carga vehicular. Capufe recomienda reducir la velocidad y prever tiempos de traslado.
Mientras que hay neblina en la autopista México-Cuernavaca, en el tramo del kilómetro 33 al 36, por lo que la recomendación es encender las luces bajas y los faros antiniebla, pero sin las luces altas.