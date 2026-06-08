¡Atención, estudiantes! El estado que se queda sin clases este martes 9 de junio, según la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases para este 9 de junio 2026 en algunas regiones de México debido a las fuertes lluvias registradas durante los últimos días, pero ¿qué región no tendrá actividades escolares?

El estado que se queda sin clases mañana 9 de junio 2026

¡Qué no te tome por sorpresa! La suspensión de clases para este martes 9 de junio 2026, únicamente aplica para distintos municipios del estado de Puebla debido a las fuertes lluvias que han azotado a la región.

Por otro lado, la suspensión de clases se extenderá para las y los alumnos del turno vespertino, por lo que no tendrán actividades este lunes 8 y martes 9 de junio 2026.

¿Qué municipios de Puebla se quedan sin clases mañana?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló los municipios de Puebla que se quedarán sin clases este martes; te compartimos la lista oficial:



Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautla, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautla, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla. Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Las clases en las escuelas de Puebla se retomarán el próximo miércoles 10 de junio 2026; se espera que las condiciones climáticas mejoren para este día.

¿Por qué se cancelaron las clases hoy en Puebla?

La cancelación de clases en Puebla se debe a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, las cuales han provocado afectaciones en distintos municipios del estado, por lo que esta medida fue tomada por la seguridad de las y los alumnos del estado.

