¡Atención! El Hoy No Circula para este jueves 12 de noviembre establece limitantes para determinados automóviles en la Ciudad de México y el Estado de México.

El último reporte del Índice de Aire y Salud señala que hay mala calidad del aire en la zona metropolitana de la CDMX, sin embargo, no se ha activado la fase de contingencia ambiental.

Aún así, el programa establece que ciertos carros no pueden circular, y si lo hacen, serán acreedores a una multa.

¿Qué autos no circulan este jueves 12 de noviembre?

De acuerdo con el calendario del programa ambiental, este jueves 12 de noviembre deberán dejar de circular los vehículos con las siguientes características:

Engomado: verde.

Terminación de placas: 1 y 2.

Hologramas: 1 y 2.

Hoy No Circula Jueves ¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

La restricción se aplicará en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Edomex donde opera el programa.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Los automóviles con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos, están exentos de las restricciones habituales del programa Hoy No Circula.

También pueden circular las motocicletas y determinadas unidades de emergencia y servicios esenciales, conforme a las disposiciones aplicables.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La multa por no respetar el Hoy No Circula en la Ciudad de México equivale a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos.

En el Estado de México, la multa por incumplir el programa ambiental corresponde a 20 veces la UMA, lo que equivale a 2 mil 346 pesos.