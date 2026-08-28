Hechos Contigo y Hechos AM: Así será la nueva apuesta de Azteca Noticias para mostrar la verdad

Azteca Noticias se transforma y, como parte de esta nueva etapa de la información, Hechos AM marcará la agenda con la llegada de Manuel López San Martín al frente de este noticiero.

Durante tres años, Vaitiare Mateos, Otoniel Martínez y Leo Arriaga compartieron noticias, historias, sonrisas y los hechos que muestran la realidad de México. Ahora, los conductores formarán parte de los cambios en Azteca Noticias y ADN Noticias.

Esta nueva etapa, Hechos AM apostará por una forma más dinámica y humana de contar lo que ocurre en México, pero también en el mundo. El noticiero conservará algo que lo ha caracterizado siempre: el compromiso de informar con la verdad.

“De 7:00 a 9:00 de la mañana vamos a tener a Manuel López San Martín con una oferta programática muy divertida y, al mismo tiempo, muy potente en la información, con muchas entrevistas, con investigación, enfrentando todas estas campañas de desinformación y hablando de cuál es la agenda hacia adelante”, anunció Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de TV Azteca.

También se cerrará una etapa de Hechos con los Ruiz Lara, lo que marcará el rumbo para la siguiente era de Hechos AM, como lo describió el propio conductor Manuel López San Martín:

“Es poner la información relevante, útil, necesaria para salir de casa, pero también decirle a la clase política lo que ustedes han hecho a lo largo de estos años, lo que está ocurriendo, la verdad, llamar a las cosas por su nombre, mostrar la corrupción, exhibir las mentiras, las contradicciones, que las hay muchas, y contestar a lo que se dice, se malinforma muchas veces desde la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

¡NUEVA CARA EN HECHOS AM!@MLopezSanMartin encabezará la nueva etapa de #HechosAM a partir del próximo lunes 31 de agosto, en un horario de 07:00 a 09:00 de la mañana.



El periodista asumirá la conducción con el compromiso de mantener un periodismo crítico y riguroso, acompañado… pic.twitter.com/vFWjFS8GO1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 28, 2026

TV Azteca también te acompañará en las mañanas a través de Hechos Contigo

Como parte de los cambios en los espacios informativos, un nuevo noticiero llegará de lunes a viernes, a las 5:50 de la mañana, liderado por Jorge Zarza y Alejandra Molina.

Lo que caracteriza a Azteca Noticias es una oferta informativa cercana, de la mano de conductores que combinan experiencia, juventud, influencia y empatía, como lo destacó Luciano Pascoe.

Eso es lo que el público encontrará en Hechos Contigo, buenas noticias, pero también los hechos que muestran la verdad. “Es momento de poner las cosas en la mesa y ponerlas bien”, destacó Jorge Zarza.

Por su parte, Alejandra Molina se mostró agradecida por el nuevo reto que representa informar a México desde temprano.

“Vamos a ser muy felices de poder entrar a sus hogares, asumimos nuevos retos en un entorno global que es bastante complejo para informarlos oportunamente”.

¡NUEVA ERA EN LAS MAÑANAS! @jzarzap y @alemolinatv conducirán "Hechos Contigo"



A partir del lunes 31 de agosto, la pantalla de #AztecaNoticias y @adnnoticiasmx se renueva con el estreno del noticiero #HechosContigo, bajo la conducción de los reconocidos periodistas Jorge Zarza y… pic.twitter.com/kQmWv92F8P — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 28, 2026

Los nuevos espacios informativos iniciarán el lunes 31 de agosto, a partir de las 5:50 de la mañana por Azteca UNO, y a través de las redes sociales de Azteca Noticias.

