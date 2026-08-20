Héctor Melesio Cuén: 756 días, un montaje y una nueva pieza del rompecabezas

A 756 días del asesinato de Héctor Melesio Cuén, el crimen sigue sin responsables sentenciados. La investigación dio un nuevo giro con la detención de Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, quien fue chofer y asistente del político sinaloense y es señalado por la FGR por presunto encubrimiento y falsedad de declaraciones.

La versión inicial sobre un supuesto asalto en una gasolinera fue posteriormente cuestionada por la Fiscalía General de la República, que atrajo el caso y respaldó otra hipótesis sobre lo ocurrido el 25 de julio de 2024, el mismo día de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. Ahora, la detención de Corrales podría aportar nuevas pistas sobre lo que pasó con Cuén.