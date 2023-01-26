Hekashepes, podría ser la momia más antigua descubierta en Egipto

Un grupo de arqueólogos, especialistas en la cultura egipcia, han descubierto una tumba faraónica cerca de la capital. En su interior contiene a Hekashepes, la que podría ser la momia más antigua y "completa" descubierta hasta ahora en Egipto.

Zahi Hawass, director del equipo de egiptólogos, señaló que Hekashepes, la momia de 4 mil 300 años de antigüedad, fue hallada en el fondo de un pozo de 15 metros en un grupo de tumbas de la quinta (V) y sexta (VI) dinastía descubiertas recientemente cerca de la Pirámide Escalonada de Saqqara.

En un comunicado Hawass, quien también es uno de los exministros egipcios de Antigüedades, ha informado que: "Esta momia puede ser la más antigua y completa encontrada en Egipto hasta la fecha". La momia, de un hombre llamado Hekashepes, se encontraba en un sarcófago de piedra caliza que había sido sellado con mortero.

Un honor acompañar al Dr. Zahi Hawass en el anuncio de nuevos descubrimientos en el complejo arqueológico de Saqqara. Muy relvantes! 👏



Congratulations to @Dr_Hawass for the announcement of new and amazing discoveries at the Saqqara complex. Quite relevant! 👏 pic.twitter.com/m46XvAc6t8 — Octavio Tripp (@OctavioTripp) January 26, 2023

Egipto celebra hallazgo de la momia posiblemente "más antigua" conocida

Entre otras tumbas que recientemente fueron halladas, también se destaca la figura de Khnumdjedef, inspector de oficiales, supervisor de nobles y sacerdote durante el reinado de Unas, último faraón de la dinastía V.

El recinto estaba decorado con escenas de la vida cotidiana. Otra de las tumbas le perteneció a Meri, "guardián de los secretos y ayudante del gran jefe del palacio".

Entre las tumbas se encontraron numerosas estatuas, entre ellas, una que representaba a un hombre y su esposa y a varios sirvientes, se informó en el comunicado firmado por el jefe del equipo de excavación que celebra el hallazgo de Hekashepes, que podría ser la momia más antigua descubierta en Egipto.

The mummy of an ancient Egyptian named Hekashepes represents two remarkable firsts, but it wasn't the lead scientist's favorite discovery at Saqqara this week. https://t.co/N9tKJzwfDG — CBS News (@CBSNews) January 26, 2023

¿Cuáles son las momias más importantes de Egipto?

Nombre Año muerte Dinastía

-Tutmosis IV 1391 or 1388 a.C. XVIII

-Tiaa (princesa) Desconocido XVIII

-Tiye 1338 a. C. XVIII

-Tutankamón 1323 a. C. XVIII

أسرار مومياء الصبي الذهبي المخزنة في بدروم #المتحف_المصري بالتحرير

أوضحت الأشعة ما بداخل اللفائف حيث ترتدي المومياء ترتدي قناعًا ذهبيًا وصدرية مصنوعة من الكارتوناج وصندلًا من النسيج.

كما أوضحت وجود حوالي 49 تميمة مرتبة ترتيبًا منمقًا في ثلاث أعمدة بين طيات اللفائف الكتانية pic.twitter.com/3QhYJwkYdv — The Egyptian Museum المتحف المصري (@EgyptianMuseumC) January 24, 2023

¿Que eran las momias en el Antiguo Egipto?

Las momias más antiguas datan de finales del IV milenio a.C. y eran lo que podrían denominarse momias naturales. En aquel entonces los cuerpos se enterraban en el desierto, donde la arena caliente actuaba como un poderoso agente desecante que eliminaba la humedad y por tanto lo tanto, frenaba la putrefacción del cuerpo.