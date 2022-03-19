Descubren tumbas en necrópolis egipcia de Saqqara

En Saqqara, Capital del Antiguo Reino, arqueólogos descubrieron cinco tumbas antiguas pertenecientes a altos representantes del Reino Antiguo y del Primer Periodo Intermedio, que datan de hace más de 4 mil años, explicó el Ministerio de Turismo y Antigüedades.

Las tumbas se encontraban en buen estado y estaban adornadas con pinturas bien conservadas en un cementerio de Saqqara, a las afueras de la capital egipcia, El Cairo, así lo informaron este sábado las autoridades.

Las cinco tumbas estaban situadas cerca de la pirámide del rey Merenre I, también contenían grandes ataúdes de piedra, ataúdes de madera y otros artefactos, como pequeñas estatuas y cerámica.

Saqqara, situada al sur de las Grandes Pirámides de Giza, ha proporcionado un rico filón de descubrimientos arqueológicos en los últimos años.

Autoridades egipcias esperan inaugurar el “Gran Museo Egipcio”

En enero del año pasado, Egipto reveló nuevos descubrimientos arqueológicos en la necrópolis de Saqqara, entre ellos una cincuentena de sarcófagos del Imperio Nuevo de más de 3 mil años, asegurando que permitirían reescribir la historia de este periodo.

Gracias al descubrimiento de estos nuevos “tesoros”, las autoridades egipcias esperan la inauguración del “Gran Museo Egipcio” cerca de la meseta de Giza en los próximos meses, en donde cuentan con más nuevos descubrimientos, con el objetivo de reactivar el turismo, el cual se vio afectado por la pandemia por Covid-19.

¿Dónde está Saqqara y qué se encuentra ahí?

Saqqara fue la necrópolis más importante de Menfis desde la primera dinastía; está situada al oeste de la antigua capital y al sur de El Cairo.

En Saqqara se encuentra la Pirámide Escalonada de Zoser, Construida por Imhotep, el primer arquitecto reconocido de la historia, durante el mandato del faraón Zoser, en la dinastía III, y es considerada la primera pirámide el mundo y la gran estructura de piedra más antigua. Además de esta gran pirámide, se encuentran otras pequeñas pirámides, junto con las tumbas de algunos nobles y gobernantes de prestigio.

Con información de Reuters.

