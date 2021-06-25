Atacan a balazos helicóptero de Iván Duque, presidente de Colombia

Este viernes, el helicóptero en el que viajaba Iván Duque, presidente colombiano, fue atacado a balazos desde tierra en Norte de Santander, Colombia.

Así quedó el helicóptero donde viajaba Iván Duque luego de atentado

El helicóptero, que volaba del municipio de Sardinata hacia Cúcuta, comenzó a recibir disparos cuando estaba por aterrizar. En la aeronave, también se encontraban a bordo los ministros del Interior de Colombia, Daniel Palacios, y de Defensa, Diego Molano.

Tanto el presidente Iván Duque como los ministros colombianos están a salvo, así como la tripulación que los acompañaba en el vuelo. Al respecto, el mandatario de Colombia envió un mensaje en el que señaló que se trató de un "atentado cobarde."

"El helicóptero presidencial fue víctima de un atentado; tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave, evitaron que sucediera algo letal. Lo cierto es que es un atentado cobarde", señaló Iván Duque.

El helicóptero en el que viajaban los ministros pertenece a la Fuerza Aérea de Colombia y aunque sufrió algunos daños, pudo realizar sin problemas su aterrizaje en Cúcuta, donde Iván Duque realizó su declaración sobre los hechos.

Una vez más reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y los organismos de criminalidad organizada que operan en el país, agregó.

El helicóptero en el que viajaba el presidente @IvanDuque, junto a los ministros de Defensa y del Interior, fue atacado al partir de Sardinata, en #Colombia.



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De acuerdo con medios internacionales, la aeronave es un helicóptero del tipo Black Hawk y recibió al menos seis impactos al parecer de fusil; no obstante, los balazos no afectaron su funcionamiento.

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Aeropuerto de Cúcuta suspende operaciones por ataque a Iván Duque

Debido a lo ocurrido, el aeropuerto de Cúcuta informó sobre la suspensión de sus operaciones hasta nuevo aviso; además, la zona está rodeada de un fuerte operativo de seguridad.

Iván Duque se encontraba en Sardinata debido a su participación en el evento sobre “Catatumbo Sostenible”, donde presentó los avances de la estrategia “Paz con legalidad.”

“Hoy adelantamos una nueva jornada de trabajo en Norte de Santander, para conocer los avances de la política de #PazConLegalidad en el #CatatumboSostenible. En esta región estamos trabajando para impulsar el crecimiento y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes”, publicó el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre dicho encuentro.

Con #CatatumboSostenible avanzamos para llevar educación de calidad a esta región. Con @Mineducacion finalizamos 22 proyectos de mejoramiento y construcción de sedes educativas, que benefician a 3.498 estudiantes y se entregó dotación de mobiliario y restaurantes a 568 sedes. pic.twitter.com/xsDsAm2uaY — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 25, 2021

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