¿Qué está pasando en Colombia? Estas son las últimas noticias

La atención del mundo se volcó hacia Colombia tras las protestas registradas en diversas partes del país latinoamericano en contra de la reforma tributaria del presidente Iván Duque, la cual ya fue retirada, pero, ¿qué pasó exactamente en Colombia?

Las recientes protestas en Colombia responden a una manifestación del movimiento que se viene gestando desde noviembre de 2019, mismo que se pausó debido a la pandemia de coronavirus, denominado “Paro Nacional”, cuyas demandas son reformas a la policía, economía más igualitaria, entre otras.

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¿Por qué protestan en Colombia?

El 28 de abril, cientos de personas salieron a protestar en todo Colombia en contra de la reforma tributaria, enviada el 15 de abril. El saldo de esas manifestaciones fue de más de 800 lesionados, la mayoría civiles, y por lo menos un policía muerto.

Desde entonces las manifestaciones en Colombia se realizaron de manera consecutiva, lo cual sumó lesionados y muertos, como producto del uso excesivo de la fuerza policiaca.

El presidente Iván Duque retiró su reforma al pedir que no se votara en el Congreso. Asimismo, aunque consideró que era necesario para las finanzas públicas, su ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, renunció.

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A casi una semana de iniciadas las protestas en Colombia, el saldo por la violencia en contra de los manifestantes suma 19 personas muertas.

La Policía Nacional investigará más de 20 denuncias por represión y brutalidad; aunque el ministro de Defensa, Diego Molano, acusó en días anteriores a grupos armados ilegales de estar infiltrados en las protestas para causar violencia.

ONU y EU llaman a la calma por protestas en Colombia

La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y artistas como Shakira hicieron un llamado a la paz y a la no represión durante las protestas en Colombia.

"Es realmente una prioridad detener la escalada de esta violencia y evitar cualquier uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad", declaró un portavoz.

En tanto, la ONU hizo un llamado a la calma en vísperas de las nuevas protestas en Colombia.

“Hemos recibido información y hemos sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, uso de balas reales y golpes y detenciones, todo en un contexto muy volátil”, describió la portavoz Martha Hurtado.

ONU Derechos Humanos @OACNUDH denuncia el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes en #Colombia



"Las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente"https://t.co/tybRxrftR5 pic.twitter.com/taEFQSP1pR — Noticias ONU (@NoticiasONU) May 4, 2021

Iván Duque, abierto al diálogo con Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que su gobierno está listo para el diálogo nacional.

"Quiero anunciar que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones, orientado a estos propósitos, en los cuales no deben mediar diferencias ideológicas sino nuestro más profundo patriotismo", explicó el presidente".

Queremos anunciarles que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía, sin ideologías, pero sí con patriotismo, con toda la institucionalidad, los partidos, sector privado, mandatarios y líderes de la sociedad civil, para, entre todos, construir soluciones para el país. pic.twitter.com/4vvTDaNWFV — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 4, 2021

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