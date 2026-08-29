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Helicóptero aterriza de emergencia en Durango y deja 7 lesionados

Los siete tripulantes fueron atendidos por contusiones leves mientras autoridades investigan qué provocó el incidente aéreo.

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Helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana realiza aterrizaje de emergencia en Durango|RIOaxaca

Escrito por: Oscar Morales

Un helicóptero UH-60M de la Fuerza Aérea Mexicana tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia este viernes durante el despegue en el Centro de Adiestramiento Regional de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango.

Los siete ocupantes resultaron con contusiones leves y fueron atendidos por personal de Sanidad Militar, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿Qué pasó con el helicóptero de la Fuerza Aérea en Durango?

El incidente ocurrió cuando la aeronave iniciaba el despegue desde las instalaciones militares. Por causas que todavía no han sido determinadas, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.

Hasta el momento, no se han reportado personas con lesiones de gravedad.

¿Por qué aterrizó de emergencia el helicóptero UH-60M?

La Sedena informó que ya fue activada la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Mexicana, que se encargará de establecer qué originó el evento.

La información permanece en desarrollo, por lo que todavía no se conocen mayores detalles sobre las condiciones en las que ocurrió el aterrizaje.

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