Helicóptero aterriza de emergencia en Durango y deja 7 lesionados

Un helicóptero UH-60M de la Fuerza Aérea Mexicana tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia este viernes durante el despegue en el Centro de Adiestramiento Regional de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango.

Los siete ocupantes resultaron con contusiones leves y fueron atendidos por personal de Sanidad Militar, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

#México Helicóptero militar pierde potencia y se desploma al despegar en Durango; dos soldados resultan lesionados



Un helicóptero UH-60M Black Hawk de la Secretaría de la Defensa Nacional perdió potencia y se desplomó este viernes poco después de despegar del Campo Militar de El… pic.twitter.com/JIABQWfubx — RIOaxaca (@rioaxaca) August 28, 2026

¿Qué pasó con el helicóptero de la Fuerza Aérea en Durango?

El incidente ocurrió cuando la aeronave iniciaba el despegue desde las instalaciones militares. Por causas que todavía no han sido determinadas, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.

Hasta el momento, no se han reportado personas con lesiones de gravedad.

¿Por qué aterrizó de emergencia el helicóptero UH-60M?

La Sedena informó que ya fue activada la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Mexicana, que se encargará de establecer qué originó el evento.

La información permanece en desarrollo, por lo que todavía no se conocen mayores detalles sobre las condiciones en las que ocurrió el aterrizaje.