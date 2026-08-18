Los hermanos de Andy López Beltrán hacen su propio verano

La familia de Andy López Beltrán vuelve a estar en el foco, pero esta vez por las vacaciones y viajes de sus hermanos. José Ramón fue visto con su familia en Texas y Florida, incluido un recorrido por Disney, mientras Jesús Ernesto habría viajado a Japón con su pareja y compartido imágenes de sus actividades.

Mientras tanto, Bobby fue visto junto con su esposa en el Hospital ABC de Ciudad de México para llevar a su hijo a consulta. En medio de estas escenas, ninguno de los hermanos aparece públicamente defendiendo a Andy, quien enfrenta cuestionamientos por sus actividades políticas y personales. Así los problemas siguen rodeando a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).