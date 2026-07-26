Detienen a “El Conejo” en Hidalgo y a 3 de su banda; los acusan de extraer huachicol

Las autoridades federales y locales realizaron un operativo en el cual quedó detenido Javier Adriano “M”, alias “El Conejo”, quien es señalado de ser el líder de una banda criminal dedicada al robo de combustible, conocido como huachicol.

El sujeto fue detenido con tres integrantes de su organización delictiva, cuando transportaban 40 mil litros de hidrocarburo hurtado por medio de dos pipas.

¿Cómo fue el operativo de la Guardia Nacional en Tepeapulco?

La Policía Estatal de Hidalgo y la Guardia Nacional detuvieron al grupo en el municipio de Tepeapulco. Su zona de operación abarcaba los estados de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.

Además del combustible robado y de las pipas, las autoridades confiscaron dos armas largas calibre 5.56 milímetros, dos armas cortas de 9 milímetros, cuatro cargadores y 57 cartuchos útiles, 130 dosis de mariguana y 68 de cristal, así como dos camionetas pick-up.

