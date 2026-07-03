Señalamientos de huachicol fiscal alcanzan a Andy López Beltrán y Rafael Marín Mollinedo

La plataforma ciudadana "Narcopolíticos" actualizó sus indicadores de riesgo y colocó en su estatus de semáforo rojo a dos figuras vinculadas al partido Morena: Andrés Manuel "Andy" López Beltrán, exsecretario de Organización de dicho instituto político y aspirante a una diputación federal, así como a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México y actual aspirante a la gubernatura del estado de Quintana Roo.

De acuerdo con la información integrada por los desarrolladores del proyecto, la inclusión de ambos perfiles en la categoría de alerta máxima obedece a presuntos indicios y expedientes que los relacionan con redes dedicadas al contrabando de hidrocarburos, actividad identificada jurídicamente como "huachicol fiscal".

"Encontramos los expedientes donde están siendo investigados. Rafael Marín es uno de ellos, clave otra vez para el huachicol fiscal que el mismo gobierno de Estados Unidos ha dicho que es uno de los negocios más rentables del crimen organizado", expuso Miguel Alfonso Meza, integrante de la plataforma Narcopolíticos.

Investigaciones oficiales ligan a Andy López Beltrán con redes de hidrocarburos

El especialista detalló que los esquemas de contrabando de combustible a gran escala han adquirido una relevancia económica superior para organizaciones delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), superando los márgenes de ganancia de otras actividades ilícitas tradicionales en territorio nacional.

Narcopolítica y capturas



La plataforma Narcopolíticos colocó en semáforo rojo a Andy López Beltrán y al exdirector de Aduanas, Rafael Marín Molinedo, por su presunta implicación en huachicol fiscal.



En paralelo, la "Operación Enjambre" en el #Edomex detuvo a Lino Rodríguez… pic.twitter.com/pC8HZlmkFG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 3, 2026

Según lo expuesto por Meza durante la presentación de los datos recopilados, los señalamientos en contra del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador no derivan de interpretaciones políticas, sino de registros contenidos en archivos de procuración de justicia del país.

"Existen todas las pruebas de su vinculación con el crimen organizado, que es el de Andy López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, que también está al centro de toda la estructura de huachicol fiscal construida. (...) Sí, según la información que recopilamos de las mismas investigaciones de la Procuraduría General de la República", sostuvo Meza al ser cuestionado sobre los alcances de la indagatoria.

Aspiraciones políticas bajo el semáforo de riesgo

El informe de la plataforma cobra relevancia en el marco de los procesos internos de definición política rumbo a las siguientes jornadas electorales. Por un lado, Rafael Marín Mollinedo, cuya gestión en el sistema de aduanas es señalada en el reporte como un punto crítico para el paso de mercancías ilícitas, compite actualmente por la Coordinación Estatal que definirá la candidatura al gobierno de Quintana Roo.

Por su parte, Andrés Manuel López Beltrán, tras concluir su encargo en la estructura partidista interna de Morena, mantiene vigentes sus aspiraciones para ocupar un escaño como diputado en el Congreso de la Unión, en un escenario donde la plataforma ciudadana asegura continuar con el desglose de evidencias documentales vinculadas a sus indagatorias.

