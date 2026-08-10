Tragedia en Julimes: Discusión por un predio termina a balazos y con un padre de familia muerto

Un trágico caso de violencia ocurrió en el municipio de Julimes, Chihuahua, donde una disputa histórica por la posesión de predios agrícolas derivó en un choque armado entre particulares. De acuerdo con testimonios locales, la familia afectada ya había denunciado amenazas previas e intentos de agresión por parte del presunto responsable, identificado como Andrés N., quien desde hace tres meses mantenía un conflicto de colindancias con las víctimas.

La confrontación escaló cuando Armando, de 62 años, e Isaac, de 34, acudieron a encarar a su vecino para exigirle una solución, momento en que el agresor sacó un arma de fuego y disparó a quemarropa contra ambos, cobrando la vida del padre de familia e hiriendo de gravedad al hijo, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Opinión de Leo Arriaga

Empezó a grabar la discusión por unos terrenos sin saber que también estaría documentando la muerte de su propio padre. Qué imágenes. Juan Julimes, en Chihuahua. Armando de 62 años, y su hijo Isaac, de 34, fueron a encarar a Andrés N. Ahora prófugo por un conflicto de tierras.

Entre la discusión se escucha claramente cómo uno de ellos incluso le dice, como retando, pues que saque la pistola, y segundos después fueron atacados a balazos. Armando, el papá falleció en el lugar por los disparos. Testigos dicen que desde hace tres meses este sujeto ya había intentado atacar a otros miembros de la familia.

Armando fue sepultado este fin de semana, mientras que Isaac permanece bajo atención médica. Las autoridades ya abrieron una investigación; están buscando al agresor que permanece prófugo, pero así son las consecuencias por una simple discusión que termina subiendo de tono.