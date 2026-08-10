“Justicia, no venganza”: Grecia Quiroz exige esclarecer el asesinato de Carlos Manzo

La exigencia de justicia por el asesinato de Carlos Manzo marcó el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, quien dejó claro que el esclarecimiento del crimen continúa como una de las principales demandas de su administración y de su familia.

Con un mensaje cargado de memoria, dolor y también de reivindicación política, la alcaldesa aseguró que su llegada al gobierno municipal ocurrió en circunstancias que nunca imaginó y sostuvo que el proyecto independiente que encabezó su esposo debe continuar.

“Exigir justicia no significa venganza. Nuestra exigencia no nace del odio, nace del amor”, afirmó durante su intervención.

Grecia Quiroz: “Queremos conocer la verdad”

Al referirse directamente al asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, Grecia Quiroz señaló que la exigencia de justicia busca que quienes resulten responsables respondan ante la ley.

La presidenta municipal insistió en que conocer la verdad es indispensable para que Uruapan pueda avanzar y para evitar que otras familias atraviesen una situación similar.

“Queremos conocer la verdad, queremos vivir en paz sin mirar atrás, pero nunca olvidando lo que le hicieron al pueblo de Uruapan, al pueblo de Michoacán y a todo México”, expresó.

Quiroz también advirtió que el caso no debe entenderse como una búsqueda de venganza, sino como una exigencia para que exista justicia y no sea la impunidad la que tenga la última palabra.

En ese sentido, sostuvo que lo ocurrido en Uruapan no debería repetirse en ninguna otra parte de México. además recordó que, desde su perspectiva, quien debía estar frente a los habitantes de Uruapan presentando este informe era Carlos Manzo.

“Quien tendría que estar hoy aquí de frente a ustedes rindiendo este informe de gobierno se llama Carlos Manzo. Este era un momento que le correspondía a él”, manifestó.

Quiroz explicó que nunca buscó ocupar la presidencia municipal y que asumir la responsabilidad después de la muerte de su esposo significó enfrentar una circunstancia completamente inesperada.

Uruapan, entre el dolor y la exigencia de avanzar

Otro de los mensajes centrales de la presidenta municipal fue la necesidad de que la población pueda transformar el dolor provocado por los acontecimientos recientes en una razón para continuar trabajando por el futuro.

Grecia Quiroz aseguró que Uruapan ha enfrentado momentos difíciles, pero destacó la capacidad de su población para organizarse y salir adelante.

“Uruapan merece vivir en paz. Uruapan merece autoridades que no abandonen a su gente. Uruapan merece conocer esa verdad”, afirmó.

La alcaldesa también sostuvo que recordar a Carlos Manzo no significa permanecer detenidos en el pasado.

“El dolor puede cambiar nuestras vidas, pero no tiene por qué definir nuestro destino”, expresó.

Añadió que la memoria puede convertirse en una razón para trabajar por las nuevas generaciones, incluidos niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

Defiende el proyecto independiente de Uruapan durante informe de gobierno

Durante su Segundo Informe, Quiroz también reivindicó el carácter independiente de su administración.

La presidenta municipal aseguró que el gobierno no trabaja para partidos políticos ni para intereses personales, sino para atender a la población de Uruapan.

“No gobernamos para los partidos políticos, no gobernamos para satisfacer intereses personales, gobernamos para servir al pueblo de Uruapan”, sostuvo.

También señaló que existe disposición para mantener diálogo y coordinación con otras autoridades cuando esto represente beneficios para el municipio. Sin embargo, dejó claro que esa coordinación no significa renunciar a señalar aquello que considere injusto.

Para Quiroz, la independencia también implica conservar la libertad para cuestionar, exigir y defender los intereses de la población.

Obras y servicios, entre las prioridades de la administración

La alcaldesa afirmó que el gobierno municipal mantendrá como prioridad la atención de colonias, comunidades y barrios, además de distintos sectores de la población.

Entre las acciones que mencionó se encuentran la rehabilitación de calles, el fortalecimiento de los servicios públicos y la atención de comunidades.

También vinculó la continuidad del proyecto independiente con acciones relacionadas con atención médica, educación, protección de las mujeres, iluminación, suministro de agua y rehabilitación de caminos.

En su mensaje, Quiroz sostuvo que el propósito de la administración no debe medirse únicamente mediante estadísticas, sino por la manera en que las acciones llegan a la población.

Grecia Quiroz mantiene la exigencia de justicia por Carlos Manzo

Hacia el cierre de su intervención, Grecia Quiroz afirmó que la exigencia de justicia continuará mientras no se conozca toda la verdad sobre el asesinato de Carlos Manzo.

La presidenta municipal sostuvo que quienes pudieron pensar que el movimiento independiente terminaría con la muerte de Manzo se equivocaron, pues, según sus palabras, su muerte despertó conciencias y trascendió más allá de Uruapan.

También aseguró que su gobierno no será sumiso ante intereses políticos y reiteró que continuará defendiendo a la población del municipio.

“Mientras yo esté aquí, seguiré defendiendo al pueblo de Uruapan y no daremos ni un paso atrás”, afirmó.

Finalmente, extendió su exigencia de justicia a las madres buscadoras y a las familias víctimas de la delincuencia organizada, colocando el reclamo por el esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo dentro de una demanda más amplia de justicia.