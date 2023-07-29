¡Cambian bebé por iPhone 14! Pareja vende a su hijo para comprar teléfono nuevo y ser influencers

Un escalofriante caso ha estremecido a la India luego de que la policía de Bengala Occidental informara que una pareja vendió a su bebé, de solo 8 meses de nacida, con el objetivo de comprarse un iPhone 14 y convertirse en influencers.

La pareja confesó que con las ganancias obtenidas por la venta de su bebé, adquirirían un nuevo teléfono celular que serviría para grabar Reels en Instagram y a la vez viajar por algunos lugares turísticos para ganar más seguidores en redes sociales.

Esta fue la increíble cantidad que obtuvo la pareja por la venta de su bebé

Según las autoridades de Bengala Occidental, la pareja identificada como Sathi, mamá del bebé, y Priyanka Ghosh, el padre del menor, vendieron a su retoño por 79,900 rupias, equivalentes a 971 dólares, es decir, 16 mil 205 pesos.

Cabe destacar que la página de Apple establece que un iPhone 14 en México va desde lo 25 mil hasta los 20 mil pesos, dependiendo del modelo a elegir.

Otro dato importante a destacar, es que el costo de vida en India no permite una calidad óptima, pues el salario mínimo asciende a unas 423 rupias por jornada laboral de 8 horas, equivalentes a unos 5.14 dólares al cambio actual.

El salario mínimo en India equivale a 85 pesos mexicanos por jornada laboral de 8 horas|Pexels

Padres también pretendían vender a su hija de 7 años para obtener más dinero

La policía de India confirmó el caso de Sathi y Priyanka Ghosh, gracias a que los vecinos notaron un comportamiento extraño, además de la ausencia del bebé. Lo anterior porque ambos siempre padecían de problemas financieros y ahora tenían un iPhone 14.

Hasta ahora el padre del bebé permanece prófugo, mientras que la madre fue arrestada y se encuentra bajo la tutela de las autoridades judiciales, quienes determinaran la situación.

Al momento de llevar la detención, la mujer también confesó que también pretendían vender a su pequeña hija de 7 años; sin embargo, de no ser por el actuar de las autoridades habría logrado su objetivo.

No es la primera vez que sucede un caso igual, en 2016 se dio a conocer la historia de una pareja en China que vendió a su bebé de 18 días de nacida para comprar un iPhone e incluso en Australia se registró una situación similar con una mujer embarazada que deseaba cambiar a su hijo por un nuevo teléfono.