¿Qué influencers murieron por hacer retos virales para redes sociales?

Las redes sociales se han convertido en una parte importante en la vida de muchos influencers, a tal grado que son capaces de hacer cualquier cosa por ganar seguidores, por lo que muchos de ellos incluso realizaron retos virales peligrosos que les costó la vida.

¿Qué influencers murieron en retos virales?

La creadora de contenido china, conocida como “Little Qiumei”, murió al caer de una grúa mientras grababa un video para sus redes sociales, por lo que su trágica muerte quedó filmada en su cámara.

El influencer llamado “Sanqiang” en TikTok murió poco después de transmitir en vivo un video donde aparecía bebiendo varias botellas de un licor chino de alta graduación, todo por cumplir un popluar reto de redes sociales llamado “PK”.

Antonella Sicomero, de tan solo 10 años de edad, murió al realizar el peligroso desafío conocido como “Blackout challenge” con tal de ganar seguidores. Éste consiste en dejar de respirar hasta desmayarse para “experimentar sensaciones fuertes”, mientras se graban para la red social.

Otra influencer adolescente murió por una sobredosis al hacer el “Benadryl Challenge”, el cual consiste en consumir muchos medicamentos anti histamínico hasta tener alucinaciones.

¿Cuáles son los retos más peligrosos de TikTok?

Durante la pandemia de Covid-19, la plataforma TikTok ganó terreno entre los amantes de las redes sociales, donde más retos virales comenzaron a circular, muchos de ellos tan peligrosos que causaron la muerte de varios influencer.

“Blackout challenge” Consiste en que los jóvenes se asfixien hasta desmayarse para sentir sensaciones extremas; sin embargo, el riesgo es que las personas lleguen a la asfixia total, ocasionando daños en el cerebro y hasta la muerte.

“Reto de la ballena azul”, es uno de los más populares en las redes sociales, el final del reto siempre es el suicidio. Consiste en realizar 50 retos diferentes, cada uno más extremo que el anterior. El último consistía en lanzarse desde un balcón.

“Rompe cráneos”, este reto fue muy popular en TikTok. Consistía en que tres personas saltaban al mismo tiempo, pero los de los extremos empujaban los pies del que se encuentra en medio para que cayera hacía atrás, en muchas ocasiones. Las caídas podían provocar fracturas, hemorragias, convulsiones, daño cerebral y hasta la muerte.

Consejos para evitar que niños y adolescentes caigan en retos virales peligrosos

Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes emitió algunas recomendaciones para evitar que los menores en casa realicen peligrosos retos virales que ven en redes sociales.

Lo principal es que los padres conozcan el mundo digital e identifiquen los riesgos para poder guiar a sus hijos. También es necesario crear un clima de confianza, para que los hijos se acerquen a los adultos en caso de tener un problema.

Es indispensable que los tutores conozcan a quienes siguen sus hijos en redes sociales y qué tipo de contenido comparten esos influencers.

Asimismo, recomiendan regular el tiempo que los niños pasan viendo redes sociales o jugando videojuegos. Finalmente, piden hablar con los hijos sobre los riesgos que implican las redes sociales o seguir un reto por moda.