Hinchas protagonizan una pelea en Brasil, policía se ve rebasada

Sao Paulo, Brasil.- Un grupo de hinchas protagonizó una pelea. Armados con palos, piedras y bombas mólotov, los pseudoaficionados se enfrentaron a la policía en medio de una pelea que duró más de 40 minutos y que ocurrió antes de que siquiera iniciara el partido entre Goiás y Corintios.

Los hinchas protagonizaron escenas de barbarie, donde la pelea incluyó golpes, gritos y patadas. Los autobuses donde viajaban los hinchas quedaron con parabrisas y ventanas destrozadas. ¿El saldo? 17 detenidos y tres heridos, que fueron atendidos por paramédicos.

Un grupo de hinchas del Goiás rodeó a un fanático del Corintios y lo atacó a golpes. La pelea tuvo lugar en una de las principales vías de Sao Paulo y horas antes del partido entre los equipos de la Liga Brasileña.

Sobre la pelea entre hinchas, el capitán Depietri, policía militar, dijo:

Justo antes del punto donde los hinchas de Goiás serían interceptados por la policía, donde pasarían por una inspección, un grupo de 150 hinchas corintios cerró el paso. Luego, comenzó la pelea.

La policía investiga si la pelea entre los hinchas fue programada en Internet. Además, tres autobuses, donde viajaban los hinchas, fueron incautados.