María Consuelo Córdoba: la mujer que sobrevivió a un ataque con ácido y hoy pide la eutanasia en Colombia

La historia de María Consuelo Córdoba volvió a llamar la atención de los medios locales en Colombia, pues a sus 58 años, la mujer pide acceder a la eutanasia luego de pasar más de dos décadas entre tratamientos y cirugías por las lesiones que sufrió en un ataque con ácido.

¿Qué le pasó a María Consuelo Córdoba?

Todo comenzó en el año 2000, según lo que narró María Consuelo al medio CityTV, cuando llegó a Bogotá desde Istmina, Chocó, con quien entonces era su esposo.

La mujer decidió quedarse en la capital para trabajar, lo que habría desencadenado una pelea con su pareja. Pero una noche, mientras se encontraba en su casa, abrió la puerta y recibió el ataque con ácido.

Un hecho que le cambió para siempre la vida, condenándola a dos décadas de sufrimiento, que a pesar de haberse sometido a 87 cirugías, las lesiones físicas y emocionales no han sanado.

María Consuelo sigue sin recibir justicia tras el ataque con ácido

Más de 26 años después del ataque, María Consuelo Córdoba continúa enfrentando las consecuencias de las lesiones, sin que hasta el momento se sepa la situación jurídica de su agresor.

Actualmente vive en una habitación alquilada en Puente Aranda, Bogotá, y según lo que ha contado, tiene dificultades económicas para cubrir los gastos médicos.

La mujer utiliza una máscara artesanal para proteger su rostro de la exposición al sol y también ha explicado que en ocasiones pide ayuda económica para poder sostener los gastos.

Su caso en 2017 ya se había dado a conocer tras la visita del entonces papa Francisco, un encuentro en el que había asegurado no pedir la eutanasia.

Autorizan eutanasia de Maria Consuelo en Colombia

Tras las declaraciones de la mujer, Capital Salud, aseguradora a la que está afiliada, aclaró que María Consuelo no está esperando una nueva autorización para acceder al procedimiento.

La dependencia confirmó que desde hace aproximadamente cuatro años cuenta con autorización para la eutanasia, por lo que este procedimiento corresponde exclusivamente a María Consuelo y debe tomarse de manera libre y autónoma.

Cabe recordar que en Colombia, este procedimiento es considerado un derecho fundamental y gratuito para personas que tengan una enfermedad irreversible y que cause un sufrimiento intenso.