Una mujer reportada como desaparecida en el Estado de México (Edomex) no ha sido localizada a pesar de que su entonces pareja fue detenido y sentenciado a 5 años de cárcel como responsable.

Daniel Cervantes Cruz fue declarado culpable del delito de desaparición de persona cometida por particulares, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la cual demostró ante un Juez la participación de este hombre.

¡Las desapariciones no dan tregua en el Edomex!



Hasta mayo de 2026 se contabilizaban 14 mil 655 personas desaparecidas, entre ellas menores de edad.



Una niña de 13 años fue víctima de trata durante ocho meses. ¿Qué está haciendo el gobierno de Delfina Gómez (@delfinagomeza)… pic.twitter.com/DxVYRKOBym — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 6, 2026

Años sin saber de mujer desaparecida tras ser citada por su pareja

El 7 de diciembre de 2021, la víctima salió de su casa ubicada en la colonia Espartaco, en el municipio de Ixtapaluca, tras ser citada por Daniel, con quien había mantenido una relación sentimental.

El lugar del encuentro fue en la misma colonia, cita a la cual llegó Daniel Cervantes Cruz, a bordo de una camioneta tipo pickup, se estacionó y después de un momento se fue del lugar, pero desde ese momento se desconoce el paradero de la víctima.

Hombre amenazó a su pareja con matarla

De acuerdo con versiones de testigos, el sujeto habría amenazado con matarla y abandonar su cuerpo en un lugar en el que nadie la encontrara, informó la fiscalía estatal este sábado 7 de noviembre de 2026.

El avance en las investigaciones permitieron identificar a este hombre como probable responsable, por lo que solicitó ante una juez una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada posteriormente.

Al cumplimentarse este mandamiento judicial, el sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde fue puesto a disposición del Juez, quien, tras proceso legal, determinó la participación del imputado en el hecho, por lo que, decretó la culpabilidad de Daniel Cervantes Cruz, en el delito de desaparición de persona cometida por particulares, cometido en agravio de quien fuera su pareja.