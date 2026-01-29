Hombre se hizo pasar por agente del FBI para intentar sacar a Luigi Mangione de prisión

Un hombre de Minnesota fue detenido en Nueva York luego de intentar liberar a Luigi Mangione de una cárcel federal en Brooklyn, utilizando una supuesta orden judicial falsa y haciéndose pasar por agente del FBI, de acuerdo con reportes de CNN.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Mark Anderson, de 36 años, quien acudió el miércoles al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn , asegurando que tenía autorización judicial para liberar a Luigi Mangione , actualmente preso por cargos de asesinato.

El intento fue frustrado cuando personal penitenciario solicitó credenciales oficiales y Mark Anderson solo presentó su licencia de conducir de Minnesota, lo que derivó en su detención inmediata y en la apertura de un proceso penal federal por suplantación de identidad.

¿Cómo fue el intento de liberación de Luigi Mangione?

Según la denuncia penal citada por CNN, Mark Anderson afirmó ser un agente federal y dijo portar una orden judicial para liberar a Luigi Mangione .

Al no poder comprobar su identidad oficial, arrojó documentos a los oficiales y aseguró que llevaba armas en su mochila.

Tras una revisión de sus pertenencias, los agentes encontraron un tenedor metálico y una cuchilla circular de acero, pero no armas de fuego, precisaron las autoridades.

Las fuerzas del orden señalaron que no está claro si Anderson tenía algún vínculo directo con Luigi Mangione , ni si actuó por cuenta propia o motivado por terceros.

¿Quién es Luigi Mangione y por qué está preso?

Luigi Mangione permanece detenido desde diciembre de 2024 por cargos federales y estatales de asesinato, relacionados con la muerte de Brian Thompson, director ejecutivo (CEO) de UnitedHealthcare , una de las aseguradoras más grandes e importantes de Estados Unidos .

El crimen ocurrió en el centro de Manhattan, y Luigi Mangione fue arrestado días después en un restaurante de comida rápida de Pensilvania tras la denuncia de una trabajadora que lo reconoció, antes de ser trasladado al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn , donde también se encuentran Ismael "El Mayo" Zambada y Nicolás Maduro .

Luigi Mangione se ha declarado no culpable de todos los cargos en su contra y permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

¿Qué sigue en el caso?

CNN informó que el proceso judicial contra Luigi Mangione avanza en instancias federales y estatales, y que su juicio está previsto para septiembre, salvo que existan cambios derivados de mociones legales previas.

En tanto, Mark Anderson enfrentará cargos por suplantación de un agente federal, tras el fallido intento de ingresar al Centro de Detención con documentación falsa.