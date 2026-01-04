El “infierno en la tierra”: así es la prisión donde Nicolás Maduro estará en EU

El presidente Nicolás Maduro se encuentra en Estados Unidos, donde fue ingresado a una cárcel en Brooklyn, Nueva York, tras ser detenido en Venezuela después de una operación militar en la que se registraron explosiones en Caracas las primeras horas de este 3 de enero de 2026.

Se prevé que se inicie un proceso en su contra al ser detenido acusado por varios cargos, entre ellos

conspiración de narcoterrorismo, además de ser acusado de importar cocaína a Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Nicolás Maduro fue vinculado con cárteles mexicanos, ¿cuáles son?

¿En qué cárcel estará Nicolás Maduro en Estados Unidos?

El venezolano fue llevado al Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), un edifico de nueve niveles.

En esta cárcel, quizá de máxima seguridad, estuvieron el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán , líder del Cártel de Sinaloa , y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México.

¿Cómo es el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn?

El Centro de Detenciones Metropolitano es una cárcel a la que se le ha denominado el “infierno en la tierra”, donde incluso cinco de los narcotraficantes mexicanos que fueron los más buscados están presos.

La consideran la prisión más grande de Estados Unidos, pero en su interior, sus instalaciones se encuentran en malas condiciones.

No solo ello, sino que han registrado casos de maltrato a los reos y hasta asesinatos de internos, de acuerdo con reportes de la prensa de ese país.

Los presos considerados peligrosos o de alto perfil, son enviados a la Unidad de Vivienda Especial, donde las celdas tienen un máximo de 2 metros cuadrados, donde los presos son aislados del resto de los internos.

¿De qué acusaron a Nicolás Maduro para ser detenido?

Una acusación del Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York señala que Nicolás Maduro estaría detrás de la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump acusó que Nicolás Maduro transportó cargamentos de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas.

También habría proporcionado pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó aviones utilizados por los blanqueadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico de México a Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro por los siguientes delitos:



Conspiración de narcoterrorismo

Estados Unidos acusa a Maduro y a miembros de su círculo cercano de liderar una red criminal conocida como el Cártel de los Soles, vinculada con el tráfico internacional de cocaína hacia el país del norte.



Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

La Fiscalía de Estados Unidos también le imputa cargos relacionados con la posesión de armas de uso restringido

