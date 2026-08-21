Una caída de 7 metros terminó en tragedia: hombre muere dentro de un restaurante de Cadereyta

Un hombre murió luego de caer desde una altura de hasta siete metros al interior de un restaurante en Cadereyta Jiménez, Nuevo León; los hechos ocurrieron este jueves 20 de agosto en el restaurante 'El Jacal', ubicado sobre la carretera libre Cadereyta-Juárez.

La víctima fue identificada como José Luis Lara Castillo, de 51 años , quien realizaba trabajos de mantenimiento en la parte alta del restaurante cuando ocurrió la caída; al lugar llegaron elementos de Protección Civil, pero el hombre ya no presentaba signos de vida.

El hombre cayó desde la parte alta del restaurante

De acuerdo con la información preliminar, José Luis Lara Castillo se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en la parte superior del restaurante cuando perdió el equilibrio y cayó al interior del establecimiento; la altura de la caída fue estimada entre seis y siete metros.

El reporte movilizó a elementos de Protección Civil de Cadereyta, quienes acudieron al restaurante para atender la emergencia. Sin embargo, al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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¿Dónde ocurrió el accidente en Cadereyta?

Los hechos se registraron sobre la carretera libre Cadereyta-Juárez, cerca de la colonia Lomas de Rosarito, dentro del municipio de Cadereyta Jiménez, en el estado de Nuevo León.

Tras confirmar el fallecimiento, las autoridades locales y los cuerpos de emergencia mantuvieron acordonada la zona para realizar las diligencias correspondientes y establecer con precisión cómo ocurrió la caída.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron que el trabajador perdiera el equilibrio desde la parte superior del restaurante.

La víctima tenía 51 años y pertenecía a la empresa Sicsa; las autoridades continuaron con las actuaciones correspondientes en el lugar del accidente.