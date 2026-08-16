Le dio la cuenta y atacó a cliente en CDMX: mesera corta con botella de vidrio a hombre tras discusión

Una comida dentro de un restaurante al sur de la Ciudad de México (CDMX) terminó en violencia cuando una mesera y un cliente discutieron y ella terminó hiriéndolo con una botella de vidrio.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en avenida Prolongación División del Norte, de la colonia Prado Coapa Segunda Sección, en la alcaldía Tlalpan.

Mujer señaló a mesera por atacar a su esposo en Tlalpan

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) patrullaban por la zona cuando fueron alertados por los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Sur sobre un hombre lesionado en el local.

Cuando llegaron, una mujer de 44 años, quien dijo ser la esposa de la víctima, contó a los oficiales que una mesera atacó a su pareja de 34 años.

El hombre tenía una herida en la espalda, por lo que los policías solicitaron los servicios de emergencia y paramédicos que acudieron, tras revisarlo, lo trasladaron a un hospital para su atención médica especializada.

Mesera discutió con cliente en restaurante tras entregarle la cuenta

La posible responsable se identificó como mesera del establecimiento y mencionó que, cuando le pasó la cuenta al cliente, el hombre la insultó y agredió físicamente, por lo que se defendió y tomó una parte de una botella de vidrio y lo hirió.

La mujer de 31 años fue detenida y, junto con lo asegurado, presentada ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, después de realizar un cruce de información, se supo que la mujer detenida cuenta con dos presentaciones ante el agente del Ministerio Público; una en el año 2021 por otros delitos y en el 2023 por quebrantamiento de sellos.

