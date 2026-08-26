Se desvaneció en plena vía pública: Hombre muere sobre Paseo de la Reforma; comerciantes le colocan una bolsa para tapar el cuerpo |VIDEO

Trágica mañana en la CDMX. Un hombre de aproximadamente 45 años de edad perdió la vida en el cruce de Paseo de la Reforma y la calle Basilio Vadillo, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Los primeros reportes indican que la víctima venía caminando cuando se desvaneció, quedando tendido en plena vía pública. Comerciantes taparon el cuerpo del hombre con una bolsa de plástico.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima; se desconoce si familiares o personas cercanas ya fueron informados de este lamentable fallecimiento.

Se está en espera del Ministerio Público para que determine las causas de muerte del hombre de 45 años; la circulación no se vio afectada en la zona.