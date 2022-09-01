Guardia Suiza busca 25 hombres católicos para cuidar al Papa Francisco

La Guardia Suiza, la fuerza élite cuya misión principal es cuidar al Papa Francisco, busca 25 nuevos integrantes, quienes deben cumplir características muy específicas, pues tienen que ser hombres católicos y de nacionalidad suiza.

La Guardia Suiza es considerada el Ejército más pequeño del mundo ya que actualmente solo cuenta con 110 miembros y espera engrosar sus filas con 25 hombres católicos que se sumarán a la protección del Papa Francisco.

¿Requisitos para cuidar al Papa Francisco?

Para realizar el reclutamiento, la Guardia Suiza abrió una nueva oficina de medios y un punto de contacto en el país a donde se podrán acercar los interesados que cumplan con los requisitos para cuidar al Papa Francisco.

Los interesados en formar parte de la Guardia Suiza que cuida al Papa Francisco deben ser hombres católicos, solteros, de entre 19 y 31 años de edad, que cuenten con buena salud y “una reputación impecable”.

La Guardia Suiza fue creada el 21 de enero de 1506, tres años después de que el Papa Julio II ocupara la silla de Pedro y pidiera, a los nobles suizos, soldados para su protección, formando una compañía de 150 hombres. pic.twitter.com/k2JSSqGPBl — Renzo Vaccarezza (@RenzoVaccarezza) January 21, 2021

Los hombres católicos interesados deben medir al menos 1.74 metros de altura y haber completado la formación básica en el Ejército Suizo, informaron las autoridades encargadas de la seguridad del Papa Francisco.

Los 25 hombres católicos que sean elegidos para formar parte de la Guardia Suiza del Vaticano no deberán tener planes de boda próximamente, ya que otro requisito es que solo podrán casarse después de haber servido cinco años.

La Guardia Suiza, cuya misión principal es cuidar al Papa, ha estado conformada exclusivamente por hombres desde que se fundó en 1506; sin embargo, esta regla podría cambiar.

Sus nuevos cuarteles en el Vaticano, cuyas obras se esperan que comiencen en 2026, se construirán para acomodar a miembros femeninos si el Papa Francisco o sus sucesores lo permiten.

Cabe destacar que el Papa Francisco, de 85 años, ha nombrado mujeres para varios puestos de alto nivel y gerenciales en la administración del Vaticano y en marzo presentó una histórica nueva Constitución que permitirá que cualquier católico laico bautizado, incluidas las mujeres, dirija la mayoría de los departamentos de la Santa Sede.