Papa Francisco nombrará 20 nuevos cardenales; 4 serán latinoamericanos

El papa Francisco nombrará 20 nuevos cardenales, nombramientos que serán creados durante el octavo consistorio de su pontificado. Entre los nuevos nombramientos habrá cuatro latinoamericanos.

Por lo que el sábado 27 de agosto se llevará a cabo el consistorio, como se le llama a la reunión de cardenales, al que están invitados todos los purpurados del mundo.

Los nuevos cardenales elegidos tienen menos de 80 años de edad, de los 20 seleccionados, 16 podrán entrar a la capilla sixtina para elegir al nuevo papa en el cónclave, cuando llegue el momento. Los cuatro restantes no tienen derecho al voto.

Los nuevos cardenales elegidos son procedentes de todos los rincones del mundo, ya que hay cuatro latinoamericanos, cinco asiáticos, nueve europeos y dos africanos.

#PapaFrancisco creará 4 cardenales latinoamericanos. Desde el 27 de agosto, la Iglesia contará con 20 nuevos cardenales. https://t.co/TxAo3ahWoL — Vatican News (@vaticannews_es) August 26, 2022

¿Quiénes son los cardenales latinos elegidos por el papa Francisco?

Ellos son los nuevos cardenales latinoamericanos que serán nombrados este sábado por el papa Francisco: Monseñor Leonardo Ulrich Steiner, arzobispo metropolitano de Manaos; Monseñor Paulo Cezar Costa, arzobispo metropolitano de Brasilia, ambos de Brasil.

Además de Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo emérito de Cartagena de Indias, en Colombia; y Monseñor Adalberto Martínez Flores, arzobispo metropolitano de Asunción, en Paraguay, quien además se convertirá en el primer cardenal en la historia de este país.

Y del resto del mundo se suman los nuevos cardenales, de Ekwulobia (Nigeria), Peter Okpaleke, el arzobispo de Goa y Damao (India), Filipe Neri António Sebastião di Rosário Ferrão, el arzobispo de Ekwulobia (Nigeria), Anthony Poola, o el obispo de Wa (Ghana), Richard Kuuia Baawobr.

Así como el arzobispo Giorgio Marengo, un italiano de 48 años que es el administrador de la Iglesia católica en Mongolia, donde hay poco más de mil 500 católicos.

Con los nuevos 20 nombramientos, la cantidad de cardenales aumentará a 227, de los cuales 132 serán electores y 95 no tendrán derecho a votar.

El Consistorio del próximo 27 de agosto será público y podrá verse a través de los canales oficiales y redes sociales del Vaticano.

