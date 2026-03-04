Lo encerraron en el baño y lo mataron: historia de un asesinato en un anexo en Ecatepec

Había llegado a un centro de rehabilitación en Ecatepec, Estado de México (Edomex). Lo que comenzó como un tratamiento terminó en un homicidio: un hombre fue asesinado en el lugar tras ser encerrado en el baño.

Cuatro hombres y una mujer identificados como Josué Silvano “N”, José Miguel “N”, Víctor Mario “N”, Sergio “N” y Yazmín “N” fueron detenidos por estos hechos.

Víctima fue encerrada en el baño antes de morir

Los hechos ocurrieron el 6 de febrero de 2026, de acuerdo con la investigación iniciada por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Josué Silvano “N”, quien fungía como encargado del centro de rehabilitación Grupo Centradic “Empezar de nuevo” A.C., habría ordenado a José Miguel “N”, interno del lugar, así como a otras dos personas, que llevaran a la víctima a un cuarto de baño. Una vez que lo ingresaron al cuarto, aparentemente entre los cuatro lo habrían agredido físicamente.

Se trata del mismo centro de rehabilitación al que ingresó Nazario Bautista Martínez, quien fue reportado como desaparecido tras ser visto por última vez el 8 de febrero de 2026, misma fecha en la que el cuerpo de la víctima fue sacado del anexo.

Directora de anexo en Ecatepec desconectó cámaras y sacaron el cuerpo

La investigación también establece que luego de la agresión la víctima permaneció encerrada hasta el 8 de febrero pasado.

La directora de dicho centro, Yazmín “N”, habría desconectado el sistema de videovigilancia con el que cuentan las instalaciones.

Ello permitió que Josué Silvano “N”, así como otros dos internos identificados como Víctor Mario “N” y Sergio “N”, sacaran a la víctima de dicho lugar para subirla a un automóvil y trasladarla a un hospital de la zona, pero al ingresarla ya no estaba viva.

Investigan homicidio de hombre en centro de rehabilitación en Ecatepec

Al conocer de este acontecimiento, el Agente del Ministerio Público recabó las pruebas suficientes, mediante las cuales fue posible identificar a los posibles intervinientes de los hechos, por lo que solicitó al Juez una orden de aprehensión en contra de los cinco.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Ecatepec, los detuvo.

Las cinco personas son investigadas por su posible participación en el delito de homicidio en agravio de una víctima en un centro de rehabilitación.

Agentes ingresaron al centro de rehabilitación Grupo Centradic “Empezar de nuevo” A.C., y el lugar quedó asegurado.

Los detenidos fueron ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, en espera de que una autoridad judicial determine su situación legal.

