La extraña desaparición de Nazario en Ecatepec tras ir a clínica de rehabilitación

Un caso misterioso ha ocurrido en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), donde un hombre llamado Nazario Bautista Martínez, quien acudió a una clínica de rehabilitación, está desaparecido.

La desaparición se encuentra en investigación por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y las autoridades emitieron la ficha de búsqueda para encontrarlo tras ser visto por última vez el 8 de febrero de 2026.

Nazario fue visto por última vez en San Pedro Xalostoc, Ecatepec

Nazario Bautista Martínez lleva diez días desaparecido, pero poco se sabe de su paradero. De acuerdo con la ficha de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, se le vio por última vez en la colonia San Pedro Xalostoc.

Se sabe que vestía una playera blanca y un pantalón de mezclilla negro. Tiene un tatuaje del brazo a la muñeca derecha de una rosa con un cráneo y un león. Otro tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre Johan Omar.

Tiene otro tatuaje en el brazo izquierdo con la imagen de San Judas Tadeo y una cicatriz por herida en la cabeza.

Nazario Bautista ingresó a clínica de rehabilitación Centradic “Empezar de Nuevo”

De acuerdo con testimonios de sus familiares, Nazario Batista salió de la clínica de rehabilitación Centradic “Empezar de Nuevo”, ubicada en San Pedro Xalostoc; sin embargo, se desconoce más información sobre su paradero.

La Célula de Búsqueda de Ecatepec brinda atención psicológica y asesoría jurídica a los familiares, así como acompañamiento a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de San Agustín para dar seguimiento al caso.

Al respecto, el Ministerio Público inició las gestiones necesarias para la toma de prueba genética, mientras que personal de investigación realizó diligencias en la clínica como parte de la búsqueda del hombre.

¿Qué se sabe de Centradic “Empezar de Nuevo”?

En redes sociales se ha publicado una fotografía con las características físicas y más detalladas de Nazario Bautista Martínez, por quien han pedido ayuda para encontrarlo.

En la imagen se observa que Nazario viste una playera verde con el logo de Centradic “Empezar de Nuevo” y que habría sido tomada en las instalaciones de la misma clínica.

Este lugar, según la descripción de sus redes sociales, es “una clínica LEGALMENTE CONSTITUIDA Y CERTIFICADA por el DIF Y LA SECRETARIA DE SALUD, prevenimos las adicciones (sic)" y un "centro de tratamiento en adicciones promoviendo una sociedad sin dependencias".

El lugar se ubica en la calle Adolfo Ruiz Cortines 87, en la colonia Ampliación Norte, en San Pedro Xalostoc 55310, Ecatepec de Morelos.