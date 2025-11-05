Lo golpearon hasta matarlo en un anexo en Ecatepec y cae presunto agresor

Este martes 4 de octubre de 2025 se dio a conocer que un hombre fue detenido al ser investigado por su probable participación en el homicidio de un interno que se encontraba en un anexo en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la entidad aprehendieron a Baruch Gamaliel "N", quien junto con varios sujetos más, habrían agredido a la víctima a golpes hasta matarlo.

Víctima en centro de rehabilitación intentó huir

El 10 de enero del 2023, la víctima estaba dentro de de un centro de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos ubicado en la colonia Jardines de Santa Clara.

Baruch Gamaliel “N” y cuatro sujetos más presuntamente comenzaron a golpearlo, dándole de patadas y puñetazos en el cuerpo hasta que la víctima logró correr.

Sin embargo, al dirigirse hacia la planta baja del inmueble fue alcanzado nuevamente por uno de sus agresores, quien continuó pegándole, hasta que la víctima perdió la vida.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Baruch Gamaliel “N” por el delito de homicidio calificado en agravio de un masculino que se encontraba internado al interior de un centro de rehabilitación para alcoholismo", informó la institución.

Encarcelan a sujeto acusado de homicidio en centro de rehabilitación

El Agente del Ministerio Público inició con la investigación correspondiente que permitió identificar a Baruch Gamaliel "N" como uno de los presuntos implicados en estos hechos, por lo que se solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión correspondiente.

Baruch Gamaliel "N" fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona a disposición de un juez, quien definirá su situación jurídica.

¿Cómo se castiga el homicidio calificado en el Edomex?

La Fracción II del Artículo 242 del Código Penal del Estado de México establece que el delito de homicidio calificado se castiga con una pena de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa.