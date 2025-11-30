Rescate masivo en anexo en Ecatepec: 36 víctimas eran golpeadas y no comían por días

La policía del municipio de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex), y personal de la Marina rescataron a 36 personas que eran víctimas de supuesto maltrato dentro de un anexo irregular.

Las personas estaban en condiciones insalubres y sufrían maltrato dentro del anexo "AA Grupo Sur 24 Horas", ubicado en la colonia Alborada de Aragón.

Intento de soborno en anexo en Ecatepec

De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, cuatro hombres fueron detenidos en el lugar.

Los sujetos intentaron sobornar a los oficiales con $200 mil pesos, para que no procedieran con el operativo de rescate, pero

fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de cohecho.

Ligan homicidio de un hombre y ataque a otro

Las autoridades informaron este sábado 29 de noviembre de 2025 que el operativo se realizó después del homicidio de un hombre y lesiones a otro en una barbería de Izcalli Santa Clara.

El monitoreo de cámaras del Centro de Mando permitió ubicar un vehículo y una motocicleta vinculados al ataque, lo que llevó a localizar el anexo donde se realizó la intervención.

Personas ingresadas a anexo eran golpeadas

En el lugar había 33 hombres, un adulto mayor y dos personas de la diversidad sexual, quienes denunciaron que fueron ingresados sin su consentimiento, sufrían golpes, pasaban días sin comer ni bañarse y no se les permitía tener contacto con sus familiares.

Autoridades del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y Protección Civil Municipal colocaron sellos de suspensión, ya que el inmueble operaba sin permisos y en condiciones insalubres.

En tanto, la Unidad de Atención a Víctimas brindó apoyo psicológico y contacto con familiares de las personas afectadas.

Cae sujeto implicado en homicidio a golpes en anexo en Ecatepec

En octubre de 2025 fue detenido un sujeto investigado por su probable participación en el homicidio de un interno que se encontraba en un anexo en el municipio de Ecatepec.

Baruch Gamaliel "N", junto con varios sujetos más, habrían agredido a la víctima a golpes hasta matarlo el 10 de enero del 2023.

La víctima estaba dentro de un centro de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos ubicado en la colonia Jardines de Santa Clara.

Baruch Gamaliel “N” y cuatro sujetos más presuntamente comenzaron a golpearlo, dándole de patadas y puñetazos en el cuerpo hasta que la víctima logró correr.

Sin embargo, al dirigirse hacia la planta baja del inmueble fue alcanzado nuevamente por uno de sus agresores, quien continuó pegándole, hasta que la víctima murió.