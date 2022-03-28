Honduras ratifica extradición a EU del expresidente Hernández

La Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó el lunes la autorización de un juez local para la extradición a Estados Unidos al expresidente Juan Orlando Hernández, acusado en el país norteamericano de narcotráfico y uso o posesión de armas de fuego.

El expresidente Hernández, quien entregó en enero el poder a la izquierdista Xiomara Castro, fue aprehendido en febrero en su casa en Tegucigalpa, en cumplimiento a una petición de Estados Unidos, y permanece desde entonces en prisión preventiva en una base policial.

"La Corte Suprema de Justicia ha resuelto no ha lugar el recurso de apelación planteado, lo cual significa que se confirma la decisión del juez natural de conceder la extradición", dijo en rueda de prensa el portavoz de la máxima corte, Melvin Duarte, al final de la sesión en que se resolvió el caso del expresidente de Honduras.

El fallo de la Corte es inapelable, por lo que la extradición podría ocurrir en cualquier momento. Juan Orlando Hernández ha negado los cargos que se le imputan y, en una carta manuscrita divulgada el lunes por su esposa en su cuenta en Twitter antes de la decisión de la corte, reiteró su inocencia.

Las imputaciones al expresidente (quien gobernó Honduras 2014-2022) están basadas, en su mayoría, en declaraciones de narcotraficantes de Honduras durante un juicio a un hermano suyo en la nación Estados Unidos. Hernández asegura que las acusaciones son una venganza por combatir el narcotráfico en Honduras.

El expresidente Hernández es apoyado por su familia

La familia del mandatario publicó una carta donde asegura que el fallo de la Corte Suprema de Honduras no es una condena.

"Este ha sido un golpe fuerte para toda la familia", dice la misiva. "Sin embargo, lo que los magistrados fallaron no es una sentencia condenatoria (...) no han determinado que es culpable de los delitos que se le imputan".

"Seguimos manteniendo la inocencia de Juan Orlando Hernández. Estamos listos y confiados de poder demostrar ante la justicia norteamericana que estas acusaciones son una trama de venganza de narcotraficantes hondureños", sostuvo la familia.