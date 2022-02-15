Detienen al ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández

Agentes de la policía detuvieron este martes a Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, y lo sacaron esposado de pies y manos de su casa en Tegucigalpa, después fue escoltado por uniformados hasta la Dirección Nacional De Fuerzas Especiales de la Policía.

De acuerdo con la agencia Reuters, el ex presidente de Honduras está acusado de conspirar para fabricar y exportar drogas a Estados Unidos, además de usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras o a instigar a que grupos criminales las utilizaran.

Las mayoría de las acusaciones contra Juan Orlando Hernández están basadas en declaraciones de narcotraficantes que hablaron durante el juicio del ex presidente de Honduras, sin embargo, Hernández negó todas las acusaciones.

Este martes, previo a su detención, el ex presidente de Honduras aseguró mediante un mensaje compartido en redes sociales, que colaboraría con la justicia para responder a las acusaciones desde Washington por narcotráfico.

|Reuters

"La policía nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje de que estoy presto y listo para colaborar (...) para poder enfrentar esta situación", afirmó el exmandatario en un mensaje de audio horas antes de su detención.

Hernández, de 53 años de edad, fue señalado por narcotraficantes de haber recibido sobornos antes de llegar al poder a cambio de contratos gubernamentales y protección contra posibles capturas y extradiciones a Estados Unidos.

¿De qué se le acusa al ex presidente de Honduras?

EU colocó al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández , en una lista negra acusándolo de estar involucrado en “corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico”.

El año pasado, un fiscal de Nueva York afirmó que el ex mandatario pactó una alianza con un cártel de Honduras , llamado los Cachiros, y quienes ayudó a introducir miles de kilos de cocaína a EU.

El fiscal añadió que el grupo de narcotraficantes operó un enorme negocio de drogas en EU y Honduras gracias a sus conexiones con la policía, el Ejército y la clase política de Honduras, incluyendo al ex presidente de Honduras y su hermano.

El hermano del mandatario fue condenado a cadena perpetua en una corte de Nueva York, acusado de narcotráfico por la importación de 185 mil kilos de cocaína a EU, entre otros cargos.