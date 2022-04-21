Honduras: avión de la DEA extraditará a expresidente Hernández

Un avión de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) llegará el jueves 21 de abril a Honduras para la extradición a Estados Unidos del expresidente del país centroamericano Juan Orlando Hernández, donde enfrentará un juicio por narcotráfico y posesión de armas, dijo el miércoles un asesor de la presidencia.

"El avión de la DEA aterriza mañana jueves a las siete de la mañana en el aeropuerto internacional Toncontín para la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández", dijo el asesor presidencial y exmandatario Manuel Zelaya al canal de televisión HCH.

Apenas el 28 de marzo, la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó la autorización de un juez local para la extradición de Hernández a Estados Unidos.

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Avión de la DEA ya se dirige a Honduras.



Todo apunta a que la extradición de @JuanOrlandoH se podría estar concretando el día de mañana.



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Las imputaciones al exgobernante de 53 años están basadas, en su mayoría, en declaraciones de narcotraficantes hondureños durante un juicio a un hermano suyo en la nación norteamericana. Hernández asegura que las acusaciones son una venganza por combatir el narcotráfico en su Honduras.

A mediados de febrero, poco después de que la izquierdista Xiomara Castro asumiera el poder, Hernández fue arrestado acusado de conspirar para fabricar y exportar drogas a Estados Unidos y de usar o portar armas de fuego o instigar a que grupos criminales las usen.

Juan Orlando Hernández, un conservador y exaliado de Estados Unidos que gobernó Honduras entre 2014 y 2020, se encuentra detenido en una base policial en Tegucigalpa a la espera de su extradición autorizada por la Corte Suprema de Justicia de la nación centroamericana a solicitud de Washington.

#AztecaNoticiasHN Sin actividad se encuentra el escuadrón de las fuerzas especiales cobra, lugar donde aguarda el expresidente Hernández para ser trasladado a EEUU, se espera que hoy miércoles sea su extradición. pic.twitter.com/r5C0T5d1uq — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) April 20, 2022

Hernández niega los cargos

El expresidente Juan Orlando Hernández ha negado los cargos que se le imputan y, en redes sociales ha reiterado reiteró su inocencia en repetidas ocasiones.

Hernández asegura que las imputaciones son una venganza por combatir el narcotráfico en su Honduras.

La familia del expresidente también apoya la presunción de inocencia de Juan Orlando Hernández.