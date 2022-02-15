Hong Kong enfrenta su peor ola de contagios de Covid-19

La jefa del gobierno de Hong Kong aseguró este martes que no impondrá un rígido confinamiento como el que ha aplicado China para combatir los contagios por Covid-19.

Durante más de dos años, Hong Kong ha seguido la estrategia china de cero covid, pero una ola de la contagiosa variante Ómicron desbordó la capacidad de la ciudad de aplicar pruebas, tratamientos y cuarentenas.

Ningún país ha logrado volver a una situación de cero casos de Covid-19 tras un brote así, con excepción de China continental, que impuso cierres de ciudades con órdenes masivas de permanecer en casa con solo detectar unos pocos contagios.

Pero Carrie Lam, jefa del ejecutivo de Hong Kong, descartó tales medidas.

Sin planes de confinamiento por Covid-19

"No tenemos planes de imponer un confinamiento completo, general", declaró a periodistas.

Pero también rechazó los llamados de expertos sanitarios y empresarios para pasar de cero covid a una estrategia de mitigación.

"Tenemos que seguir librando esta batalla contra la epidemia. Rendirnos ante el virus no es una opción", declaró Lam.

Harán pruebas a todos los residentes

Las autoridades seguirán aplicando cierres por distrito y harán pruebas a todos los residentes de los edificios habitacionales de Hong Kong donde se detectan contagios, agregó.

Una autoridad del hospital externó que "Como habrán notado, la situación actual de pandemia es muy grave, por lo que ha aumentado la cantidad de personas que esperan tratamiento médico.

Por lo tanto, en la sala de emergencias, para separar a los pacientes generales y los pacientes sospechosos de estar infectados con Covid-19, han establecido algunas áreas de derivación en algunos lugares al aire libre y han instalado algunas tiendas de campaña para tratar a los pacientes relacionados con Covid-19".

Récord de contagios

Con más de 2,000 infecciones en un día reportadas el lunes, y más de 1,000 casos diarios la semana pasada, la actual ola de contagios ha puesto esa política a prueba como nunca antes.

Lam comentó que 3,000 apartamentos en residencias públicas recién construidas serán modificados para ser usados como sitios de cuarentena, y que las autoridades buscan otras 10,000 habitaciones de hotel con el mismo fin.

Vacuna obligatoria

El centro financiero asiático presentará un pase de vacunas a partir del 24 de febrero en el que los residentes deberán mostrar un comprobante de vacunación antes de ingresar a restaurantes, supermercados y centros comerciales.

Las clases presenciales en las escuelas se suspenderán al menos hasta el 6 de marzo, dijo el gobierno.

