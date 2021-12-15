Incendio en el WTC de Hong Kong deja heridos y atrapados en la azotea
Un incendio en los pisos inferiores del WTC de Hong Kong, dejó a 13 heridos y cientos de personas atrapadas en el techo.
Un incendio en el World Trade Center (WTC) de Hong Kong deja al menos 13 heridos y provoca la evacuación de cientos de personas.
El fuego comenzó la tarde de este miércoles por una falla eléctrica en los primeros pisos del edificio, lugar donde estaban haciendo remodelaciones.
Según la información de medios locales, el incendio ocurrió a la hora del almuerzo, por lo que los restaurantes, tiendas y oficinas tuvieron que ser evacuados.
Además, de acuerdo con los primeros reportes y videos de redes sociales, cientos de personas quedaron atrapadas en la azotea del lugar, esperando a que los bomberos realizaran los trabajos de logística y evacuación.
提供片段的市民指，現場地方在5樓，她說原本在商場12樓，因為太大煙，行後樓梯到5樓空曠地方。— 眾新聞 CitizenNews (@hkcnews_com) December 15, 2021
現時有雲梯不同地方救援。現場消息稱，5樓平台見到有多個老人家逼在狹小空間待救。 pic.twitter.com/eL1Iun9JeW
Las autoridades de Hong Kong decretaron nivel tres en la escala de cinco de emergencia. Posteriormente, anunciaron que controlaron el fuego
A través de las redes sociales, diversos usuarios compartieron imágenes del momento de la evacuación. En ellos se observa como una columna de humo se desprende del edificio del que las personas huyen.
More than 300 trapped in #HongKong building after fire. #fire #HongKongFirepic.twitter.com/Qcyd2VnJXR— αѕℓαм кнαη (@aslamkhanbombay) December 15, 2021
Luego del accidente, familiares y curiosos de congregaron alrededor del WTC de Hong Kong, a la espera de más información sobre el incendio.
Al momento, no se reportan víctimas mortales.
El incendio del WTC de Hong Kong no repitió la historia del 11s
El incendio de este martes sorprendió al mundo por el temor a que la historia del 11 de septiembre del 2001 (11s) se repitiera, cuando miles de personas murieron atrapadas en los pisos del WTC de Nueva York, en Estados Unidos, luego de que las Torres Gemelas fueron impactadas por dos aviones secuestrados.
En aquel entonces, el atentado terrorista causo la muerte de casi tres mil personas, muchos de los cuales quedaron encerrados en las plantas superiores debido a los incendios y escombros de las plantas de abajo.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, además de lo ya mencionado, los incendios causaron que las estructuras de ambos edificios colapsaran.
Previniendo que aquello sucediera otra vez, el cuerpo de bomberos del WTC de Hong Kong dirigió sus esfuerzos para frenar el incendio, cosa que lograron hacer a las pocas horas.