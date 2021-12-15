Incendio en el WTC de Hong Kong deja heridos y atrapados en la azotea

Un incendio en el World Trade Center (WTC) de Hong Kong deja al menos 13 heridos y provoca la evacuación de cientos de personas.

El fuego comenzó la tarde de este miércoles por una falla eléctrica en los primeros pisos del edificio, lugar donde estaban haciendo remodelaciones.

Según la información de medios locales, el incendio ocurrió a la hora del almuerzo, por lo que los restaurantes, tiendas y oficinas tuvieron que ser evacuados.

Además, de acuerdo con los primeros reportes y videos de redes sociales, cientos de personas quedaron atrapadas en la azotea del lugar, esperando a que los bomberos realizaran los trabajos de logística y evacuación.

Las autoridades de Hong Kong decretaron nivel tres en la escala de cinco de emergencia. Posteriormente, anunciaron que controlaron el fuego

A través de las redes sociales, diversos usuarios compartieron imágenes del momento de la evacuación. En ellos se observa como una columna de humo se desprende del edificio del que las personas huyen.

Luego del accidente, familiares y curiosos de congregaron alrededor del WTC de Hong Kong, a la espera de más información sobre el incendio.

Al momento, no se reportan víctimas mortales.

El incendio del WTC de Hong Kong no repitió la historia del 11s

El incendio de este martes sorprendió al mundo por el temor a que la historia del 11 de septiembre del 2001 (11s) se repitiera, cuando miles de personas murieron atrapadas en los pisos del WTC de Nueva York, en Estados Unidos, luego de que las Torres Gemelas fueron impactadas por dos aviones secuestrados.

En aquel entonces, el atentado terrorista causo la muerte de casi tres mil personas, muchos de los cuales quedaron encerrados en las plantas superiores debido a los incendios y escombros de las plantas de abajo.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, además de lo ya mencionado, los incendios causaron que las estructuras de ambos edificios colapsaran.

Previniendo que aquello sucediera otra vez, el cuerpo de bomberos del WTC de Hong Kong dirigió sus esfuerzos para frenar el incendio, cosa que lograron hacer a las pocas horas.