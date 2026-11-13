El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, fue sacado de emergencia de la cárcel a un hospital.

El capo conocido como “El Jefe de Jefes” actualmente cumple su condena en el penal de Puente Grande, en Jalisco.

¿Qué le pasó al narcotraficante Félix Gallardo?

Miguel Ángel Felix Gallardo fue trasladado desde el complejo penitenciario de Puente Grande de manera urgente debido a que presentó bajos niveles de oxigenación.

De última hora se registra un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía de Jalisco tras el trasladado de Miguel Ángel Felix Gallardo, presunto fundador de un cartel delictivo, desde el complejo penitenciario de Puente Grande. Esto de manera urgente debido a que presentó… pic.twitter.com/7h4SS2W7ZU — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 13, 2026

¿Quién es Miguel Ángel Felix Gallardo, el “Jefe de Jefes”?

Nació en 1946 en Culiacán, Sinaloa. Antes de convertirse en narcotraficante fue policía judicial y posteriormente, entre 1963 y 1968, fue guardaespaldas de los hijos del gobernador Leopoldo Sánchez Celis.

En la década de 1970 fundó el Cártel de Guadalajara junto con Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, y Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos”, actualmente preso en Estados Unidos.

Su organización comenzó a abroir rutas de tráfico de marihuana a Estados Unidos, teniendo zonas de operación en Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Baja California.

El día que Félix Gallardo fue detenido

En 1980 su negocio comenzaba a expandirse al empezar a cruzar cocaína a Estados Unidos que traficaba de la mano con cárteles colombianos.

Estados Unidos puso en la mira a Félix Gallardo y su organización por el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés)

Fue detenido en 1989 y en 2017 fue hallado culpable de los delitos de de acopio de armas, cohecho y contra la salud y recibió 40 años de cárcel, mientras que por el homicidio del agente le dieron 37 años.